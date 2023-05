Megan Fox contó cómo es convivir con el extraño trastorno que padece

Durante muchos años, Megan Fox fue la actriz más codiciada de Hollywood. Después de haber protagonizado Transformers junto a Shia LaBeouf, fue votada en 2008 como la mujer más sexy del mundo.

A los 37 años, Fox sigue causando impacto con su escultural cuerpo y un rostro que se caracteriza por gruesos labios y ojos felinos.

Sin embargo, Megan confesó, en una entrevista con Sports Illustrated, que ha luchado contra su propio cuerpo durante gran parte de su vida.

Qué trastorno padece Megan Fox

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven los demás. Nunca hubo un momento en mi vida en el que amara mi cuerpo, nunca jamás”, aseguró la actriz en una entrevista que se celebró en paralelo a una sensual sesión de fotos en República Dominicana por parte de la misma revista.

Fox definió su condición como un “viaje sin fin a amarse a sí misma”, y esto se puede ver reflejado en las diversas cirugías que se ha hecho a lo largo de los años. Implantes de senos, cirugía de nariz, bótox y cirugía de párpados, son algunas de las intervenciones estéticas que Megan se realizó, y según expertos, ha invertido alrededor de 60 mil dólares en sus retoques.

Esta no es la primera vez que Megan confiesa que tiene dismorfia. Fox también confesó que no está segura a que se debe su dismorfia si durante su infancia vivió en un ambiente profundamente religioso en el que los comentarios acerca del cuerpo prácticamente no existían.

Posteriormente, durante el movimiento #MeToo, Megan contó sobre casos de acoso y abuso por parte de directores y productores, pero el poco apoyo que tenía del público e incluso de los movimientos feministas, la hizo preferir callar. Desde 2019, Megan mostraba su incomodidad con su apariencia.

“Yo no estaba perfecta, o estaba demasiado gorda o demasiado delgada. Era estúpida, u ofensiva. Era un desperdicio o una mala actriz. Cualquier cosa que pudieras decirme, yo ya me había sentido así, porque creía que el mundo no me iba a aceptar, así que pasé por un momento muy oscuro después de eso”, declaró.