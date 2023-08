Ximena Capristo destrozó a Pedro Alfonso y reveló el motivo de su pelea con Gustavo Conti

La actriz Ximena Capristo contó en LAM las internas de la farándula y sus peleas con varios famosos. La actriz reveló que cuando compartía asados con otras parejas de artistas esperaba hasta último momento para retirarse porque ni bien se iba alguien, empezaban a criticarlos.

La pareja a la que hizo referencia Capristo era la de Paula Chaves y Pedro Alfonso. Para ella, la modelo «es falsa» y el actor se portó muy mal con su marido, Gustavo Conti, cuando fueron compañeros de elenco: “Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”.

Tampoco le fue bien con Sabrina Rojas y Luciano Castro, que también formaban parte de los asados en los que se reunían y no faltaban las críticas para todos. “Paula me hablaba mal de mis amigos. No me gustaba ese manoseo. Era raro”, reconoció.

En este sentido, Gustavo Conti habló hace tres años de su vínculo con Pedro Alfonso, tras haber trabajado juntos en el teatro, pero evitó referirse a los supuestos malos tratos que hubo.

“El vínculo cambió porque él tiene sus ocupaciones y yo las mías. Yo tengo un hijo, él tiene tres y las cosas pueden ir modificándose. Pero si el día de mañana Pedro necesita algo de mí, seguramente, lo va a tener. Y si yo necesito algo de él, seguramente, él también va a estar. La relación de los hombres no es tanto como la de las mujeres”.

Ximena Capristo habló de la angustia de Conti por los modos de Pedro Alfonso

“Yo digo la verdad. Es más, esa temporada Gus la pasó mal, venía muy angustiado a casa por lo que Pedro le hacía en la gira”, detalló Ximena.

“Aparte, estaba peleado con Fredy (Villarreal). Estaba peleado con la compañía. Con la única que hablaba era con Flor Vigna. Comían prácticamente solos”, recordó la panelista.

Y apuntó: “Gus decía ‘pero ¿qué le hice? ¿Por qué me trata de esta forma?’. A mí me daba bronca porque Gus lo quería mucho a Pedro. Lo quiere. Seguramente tiene la mejor con él. Pero a mí no me gusta que lo lastimen, porque yo lo conozco”.