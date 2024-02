¿Y Usher?, en la pista de baile: los memes más divertidos del entretiempo del Super Bowl

El cantante estadounidense Usher tuvo a su cargo el show de medio tiempo del Super Bowl FNL 2024, en el que resume sus 30 años de trayectoria en el espectáculo más esperado por los fans del mundo.

Desde la versión digital de la revista ¡Hola! destacaron que uno de los momentos más impresionantes del show fue cuando Usher invitó al escenario a Alicia Keys, con quien interpretó el tema If Ain’t Got You, quien en compañía de su colega también cantó My Boo.

Alicia hizo una espectacular aparición, sentada al centro de la cancha en un piano rojo que combinaba a la perfección con su look lleno de pedrería y una larga cola que se extendía por todo el lugar.

Además se había rumoreado que Usher podría cantar una canción con Justin Bieber, sin embargo, esto no ocurrió.

Lo que sí pasó fueron los memes y estos son algunos de los más graciosos:

Yo después de que Usher termino de cantar y no salió Justin pic.twitter.com/uqkJat0Dgi — CHAZ (@notcelestef) February 12, 2024

dejense de hinchar las bolas este fue mucho mejor que el de usher pic.twitter.com/itKI6Gqza1 — enano bostero 𓆩𓆪 (@SRfranketooo) February 12, 2024

Salió Alicia Keys y Usher se levantó pic.twitter.com/SSaaqi0Jpq — La Abuela García®™ (@rthur013) February 12, 2024