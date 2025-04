Yanina Latorre fulminó Cami Mayan en su participación con Luzu TV: «Le bancaste todo y …» 

Yanina Latorre causó furor en su visita a Patria y Familia (Luzu TV), recordando varios chimentos del pasado y siendo fiel a su estilo. La conductora y panelista de América TV hizo reír a todos los conductores del stream, aunque le quiso dar amor a Cami Mayan y sin querer la fulminó.

Qué le dijo Yanina Latorre a Cami Mayan sobre su pasado con Alexis Mac Allister

Y es que ambas recordaron la primera vez que se vieron, donde con timidez Cami se acercó a saludarla, se presentó y charló con Yanina. Allí, le reveló información sobre su pasado con el futbolista Alexis Mac Allister que posteriormente la panelista de LAM terminó contando bajo su autorización.

En este marco, mientras generaban esos recuerdos, Yanina terminó siento tajante con la influencer. «Cuando yo me acerco a saludarla me saluda con la mejor y yo me sorprendo» indicó Mayan.

En ese instante, Yanina Latorre plasmó: «Maternal total. La gloria de que le bancaste todo, el peor club, salió campeón, te cagó con la mejor amiga, hiciste un papel de pelotuda terrible y…».

Fue ahí cuando todos se rieron y Lucas Spadafora interrumpió a los gritos: «¡Yanina! No hacía falta recordarle todo pobrecita».