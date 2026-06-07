Choque fatal sobre la Ruta 22: un hombre murió atropellado por un auto cerca de Allen este domingo 7

Un trágico siniestro vial se registró este domingo 7 de junio sobre la Ruta 22 en el Alto Valle. Un hombre murió luego de ser impactado por un auto mientras cruzaba la calzada.

Según informó el comisario José González a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 19.20, a la altura del Guerrico, más precisamente en el kilómetro 1.189 de la ruta nacional.

Foto: Juan Thomes.

Choque fatal sobre la Ruta 22: la víctima tenía 68 años

El incidente fue protagonizado por un Renault Logan que era conducido por un joven mayor de edad oriundo de Neuquén, quien impactó contra el peatón que estaba cruzando la calzada en sentido norte-sur.

A raíz de la colisión, el transeúnte quedó tendido en la cinta asfáltica. En el lugar se convocó una ambulancia del Hospital de Allen, cuyo personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales. La víctima fatal tenía 68 años y estaba domiciliado en Guerrico.

Foto: Juan Thomes.

Mientras tanto, el conductor del vehículo fue trasladado al nosocomio para ser asistido. En el caso intervino personal de Tránsito de Allen. Se aguarda el arribo de Criminalística en el sector.