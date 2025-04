Maxi «El Brother» dio detalles de la salud de L-Gante: “no sé si es bueno o malo” 

L-Gante preocupó a sus fanáticos al revelar que está transitando por un problema de salud. Ahora, fue Maxi «el Brother», su representante, quien se mostró tranquilo en un nuevo móvil de Intrusos y habló sobre los rumores que rodean al joven.

¿Qué dijo Maxi «El Brother» sobre la salud de L-Gante?

Sobre la pelea reciente que protagonizó junto al cantante, el representante expresó: «Bien, estamos contentos, estuvimos con Elián tras el suceso que tuvimos el otro día en la salida de un coliche, pero son cosas del momento y no pasó a mayores, no pasó nada porque fue una discusión que no pasó a mayores”, y sobre la salud del joven reveló: “Lo bueno es que empezó un tratamiento que hace bastante queríamos que él empiece. Comenzó un tratamiento con un psicólogo, con un terapeuta”.

“Yo me involucro mucho, no sé si es bueno o malo eso”, continuó Maxi «El Brother» en el ciclo de América TV y agregó sobre la relación de L-Gante y Wanda Nara: “La verdad que en esa sí que nunca me metí, jamás. No metí fichas ni para un lado ni para el otro, no traté de resolver nada, cero”.

¿Qué dijo Maxi «El Brother» sobre los rumores de que L-Gante no cobra bien por sus shows?

“Lo del 70/ 30 que anda dando vueltas sobre el contrato no es así tan loco, miren si le voy a dar el 30% a L-Gante”, aclaró el representante del joven en Intrusos sobre los rumores que rodearon al cantante.

Por último, Maxi «El Brother» cerró el tema con un chiste para dejar en claro que no existe ningún conflicto económico con L-Gante: “Con el 20% que se conforme, ya lo hablamos”.