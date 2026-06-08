Necrológicas de hoy, lunes 8 de junio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 8 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Reyero vda. De Glave, Graciela
La Dirección de Diario Río Negro acompañan a Gustavo Glave y a su familia en este momento de profundo dolor por el fallecimiento de su madre, Graciela Reyero vda. De Glave, y hacen llegar sus más sinceras condolencias.
Reyero vda. De Glave, Graciela
El Gobernador Alberto Weretilneck y todo el Gabinete Provincial participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo, el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave, y a toda su familia en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el amor compartido y en la tranquilidad de haberla acompañado en paz.
Reyero vda. De Glave, Graciela
El equipo de la Secretaría de Comunicación participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Gustavo Glave y a toda su familia en este momento de dolor. Que su partida en paz sea consuelo para quienes la amaron y acompañaron.
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