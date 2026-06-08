Necrológicas de hoy, lunes 8 de junio de 2026

Reyero vda. De Glave, Graciela La Dirección de Diario Río Negro acompañan a Gustavo Glave y a su familia en este momento de profundo dolor por el fallecimiento de su madre, Graciela Reyero vda. De Glave, y hacen llegar sus más sinceras condolencias.

Reyero vda. De Glave, Graciela El Gobernador Alberto Weretilneck y todo el Gabinete Provincial participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo, el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave, y a toda su familia en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el amor compartido y en la tranquilidad de haberla acompañado en paz.