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Necrológicas de hoy, lunes 8 de junio de 2026

Las necrológicas del día de hoy, lunes 8 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Reyero vda. De Glave, Graciela

La Dirección de Diario Río Negro acompañan a Gustavo Glave y a su familia en este momento de profundo dolor por el fallecimiento de su madre, Graciela Reyero vda. De Glave, y hacen llegar sus más sinceras condolencias.

Reyero vda. De Glave, Graciela

El Gobernador Alberto Weretilneck y todo el Gabinete Provincial participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo, el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave, y a toda su familia en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el amor compartido y en la tranquilidad de haberla acompañado en paz.

Reyero vda. De Glave, Graciela

El equipo de la Secretaría de Comunicación participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Gustavo Glave y a toda su familia en este momento de dolor. Que su partida en paz sea consuelo para quienes la amaron y acompañaron.

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