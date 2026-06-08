Estudiar para los trabajos del futuro: el nuevo perfil económico de Río Negro reorienta la formación

La matriz económica de Río Negro transita cambios y genera nuevos desafíos para la educación y formación de los perfiles necesarios y críticos que demanden los proyectos energéticos que orientan a la Provincia a consolidarse en un hub exportador de hidrocarburos y una jurisdicción con desarrollo minero.

Las aristas de formación son diversas. Hay carreras de grado y posgrado vinculadas a las industrias que se potencian; hay tecnicaturas, especializaciones y seminarios; hay formación de oficios y de tareas específicas que requiere de un nivel de estudios medio completo y también hay cursos que no demandan culminación escolar; y además hay una orientación de los saberes en las escuelas secundarias.

Entre todas estas opciones confluyen el ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Río Negro y la secretaría de Trabajo provincial, todos con la mirada atenta al futuro y la premisa de formar para generar mejores oportunidades para jóvenes y adultos.

El universo alcanzado hasta el momento asciende a unos 3.700 personas de todos los niveles educativos y experiencias laborales que se han formado o están en proceso de cara a un futuro laboral en el rubro energético y minero.

“La propuesta de todos los organismos es impulsar la formación energética, minera y productiva, y pensar en formar docentes, estudiantes, y en desarrollar nuevas áreas y perfiles necesarios para estas actividades”, afirmó ante RÍO NEGRO Marcela Strahl, directora general de Educación de Río Negro, el organismo que aborda una de las aristas.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, sumó otro eje desde su área: “Nosotros apuntamos a la población económicamente activa que puede certificar competencias para incorporarse a la industria”, señaló ante la consulta de este diario y dijo que se diagrama una oferta en base a los “oficios y los perfiles más solicitados” por las empresas.

Trabajo tiene un «top ten» de puestos que demandan las empresas y que desde el área de Capacitación y Empleo sistematizan en cursos. Se trata de ayudante de obra; chofer profesional de todo tipo de vehículos; soldador calificado; oficial electricista; amolador y biselador; oficial montador de estructuras; personal de seguridad; apuntador de obra; señalero de maniobras; y operador de excavadora pesada.

Hasta el momento se ofrecieron 75 propuestas formativas dictadas (o planificadas) en distintas localidades, con un alcance de 2398 alumnos con cursos finalizados. Actualmente están activos 10 cursos cuyos asistentes engrosarán el número final personas capacitadas en oficios que demanda la industria.

La oferta de educación superior con la UNRN

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la casa de altos estudios que tiene mayor inserción en el amplio territorio provincial, se suma a la nueva matriz con sus “opciones académicas relacionadas con los sectores de energía (especialmente hidrocarburos) y minería, abarcando desde tecnicaturas hasta doctorados”.

La UNRN junto al Gobierno ofrecen la Diplomatura en Sustentabilidad Minera que ya tiene 230 egresados. Gentileza UNRN

En este universo educativo hay un total de 1071 estudiantes de las tecnicatura en Hidrocarburos (263); licenciatura en Geología (243); ingeniería Electrónica (229); que puede ser aplicable a la automatización y control de proceso en sectores industriales; además de la tecnicatura superior en Mantenimiento Industrial (127), que proporciona habilidades técnicas necesarias para la infraestructura de plantas energéticas y mineras; Ingeniería Ambiental (121) y la licenciatura en Ciencias del Ambiente, que cuenta con 88 alumnos.

Para atender de manera puntual el plan de Gobierno de convertir a Río Negro en “una provincia minera”, como anunció el gobernador Alberto Weretilneck al asumir este mandato, la UNRN junto al gobierno provincial sumó en 2024 la Diplomatura en Sustentabilidad Minera, que tuvo tres cohortes con 230 participantes, según indicaron desde Provincia.

Desde la escuela a la formación terciaria

La formación de perfiles para los futuros trabajos (algunos ya con demanda) se articula desde temprana edad. Para eso el ministerio de Educación tiene por un lado una diplomatura para docentes, con un formato de cuatro cursos, para la formación y educación para el desarrollo energético y productivo. Hay 300 matriculados.

Strahl dijo que en paralelo “hay dos proyectos para estudiantes de los últimos dos años de las ESRN y las escuelas técnicas con una propuesta para la Introducción a la Industria Petrolera y otra Introducción a la Industria Minera”. Actualmente se está en proceso de inscripción y se piensa en “tramos de dos meses con saberes específicos sobre el abordaje de esos desarrollos productivos”.

En el ámbito terciario, Educación también sumó oferta académica a través de los llamados “talleres de formación profesional” que se realizan con “aulas talleres móviles”, destinados a oficios que demandan las actividades económicas que la Provincia alienta.

Para acceder a estos oficios se debe tener el título secundario y la formación es en promedio de tres mess, entre 3 y 4 horas diarias, dependiendo la intensidad que requiere.

Actualmente la Provincia cuanta con siete aulas talleres móviles “distribuidas estratégicamente y en la cual se desarrollan diferentes cursos”. El primero arribó en el 2014 y actualmente se encuentra ubicado en el CET 19 de San Antonio Oeste con el curso de refrigeración y climatización.

En Sierra Grande hay otra aula móvil con especialidad en soldadura, un oficio no casual siendo que allí se potencia la construcción de la planta de almacenamiento del proyecto VMOS que demandó esas tareas en todo el oleoducto y también en el montaje de los tanques. Se complementa con las ofertas del Centro Integrador Comunitario que tiene cursos de soldadura, refrigeración y climatización, gastronomía, electricidad básica, soldadura básica y soldadura específica.

En la cordillera un aula taller ubicada en El Manso ofrece cursos vinculados a las energías renovables y en El Bolsón de gastronomía, asociado al perfil turístico de la localidad cordillerana.

Se suma además, que el ministerio tiene una amplia red de 16 Institutos Técnicos Superiores donde se ofrecen más de 60 carreras técnicas y de formación profesional, asociadas a las demandas de cada zona y localidad. Este año se crearon los nuevos institutos en San Antonio Oeste y un anexo en San Javier, fortaleciendo las ofertas relacionadas con gastronomía, gestión agropecuaria, turismo, energía y desarrollo regional.