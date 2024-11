Yanina Latorre le contestó a Nancy Pazos y fue lapidaria: «Sos repulsiva y dejas las bombachas sucias en los camarines»

Nancy Pazos se metió en la pelea entre Yanina Latorre y Yuyito González y fue lapidaría contra la figura de LAM. «Ella no se considera feminista pero usa las banderas del feminismo para decirle al resto lo que no tiene que hacer y que despues ella va y hace. Que trate de leer un par de libros feministas si quiere bajar línea», dijo la panelista. Ahora, la conductora del Observador le contestó y fue brutal.

🚨 YANINA LATORRE LE RESPONDE A NANCY PAZOS



"En ningún momento bajé línea feminista […] trabajas porque no te aguanta más tu ex marido y te consigue pauta, no te aguanta nadie […] sos repulsiva y sucia, te odian las vestuaristas […] estás resentida de la vida" https://t.co/4xz9uYR7oY pic.twitter.com/NFsCINERO1 — TRONK (@TronkOficial) November 27, 2024

Yanina Latorre aseguró que Nancy Pazos la comparó con la dictadura y fue brutal

En vivo por LAM (América TV), la polémica panelista le contestó a Nancy Pazos y la destrozó. “Esta inútil impresentable me compara con la dictadura. En ningún momento bajé línea feminista, y si ser feminista es ser lo que sos vos, estoy muy lejos de serlo”, comenzó indignada Yanina.

“Ninguneás a todo el mundo, maltratás locutoras, productoras, y no servís para nada. Te tienen en ese programa porque generás quilombo”, continuó. Además, le recordó su pelea con Noelia Antonelli.

“A Noelia la enloqueciste,la trataste de periodista de TikTok. Ella tuvo un bebé, volvió y terminó pidiendo una licencia porque lo único que hace es dejar al hijo en la casa para ir a trabajar y que una basura como vos, la ningunee, la destrate y le falte el respeto todo el tiempo”, siguió.

“¿Vos me venís a hablar a mí de feminismo? No sos humana. Y antes, de ser feminista, uno tiene que tener humanidad, importarle el otro. Enloqueciste a Analía (Franchín) con el marido cuando trabajabas acá, Nequi Galotti con el marido y lo trataste de dictador”, agregó luego.

“¿Sabés por qué trabajás? Porque no te aguanta más tu exmarido y te consigue pauta negra. No te aguanta nadie. (…) Ese día llamás, puteás productores y no vas. ¿Vos hablás de mí? ¿Vos sabés el equipo de laburo que hay acá? ¿Vos sabés el equipo que tengo de radio? Todos me piden trabajar conmigo ¿Sabés la gente cómo me quiere en la calle?», dijo Latorre.

Para concluir, Yanina hizo una contundente acusación: “Sos repulsiva, además de sucia, porque dejas la ropa con olor a chivo y las bombachas sucias en los camarines. Te odian las vestuaristas, sos mala leche y mala compañera. A mí no me des clases de moral”.