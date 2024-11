Lenny Kravitz comió en Villa Crespo y se sacó foto con los fans, antes de sus shows en el Movistar Arena

La estrella de rock Lenny Kravitz está de visita en Argentina para dar dos shows en el Movistar Arena este miércoles y jueves, donde promete deslumbrar. El músico de 60 años aprovechó su paso por Buenos Aires para deleitarse con la propuesta culinaria porteña y sacarse fotos con los fanáticos.

Lenny Kravitz ya esta en #BuenosAires 🇦🇷y anoche fue a cenar a un restaurant🍴 de Chacarita. pic.twitter.com/3Esz8sJiL7 — µzq (@AcostaMzk) November 27, 2024

Qué comió Lenny Kravitz en su paso por Villa Crespo

El intérprete de «American Woman», Lenny Kravitz, está de gira por la Latinoamérica con su tour «Blue Electric Light 2024». El músico comenzó la gira por Brasil y continuará en nuestro país este 27 y 28 de noviembre en el Movistar Arena. Además, estará de paso por Uruguay, Chile, Perú y Colombia presentando su duodécimo disco.

El cantante ya se encuentra en nuestro país y decidió salir a probar la propuesta gastronómica porteña. Para la cena Kravitz eligió Chuí, un restaurante vegetariano ubicado en Villa Crespo que ya es furor entre los «foodies». El local cuenta con el privilegio de ser recomendado por la Guía Michelin Argentina.

El intérprete llegó al lugar alrededor de las ocho de la noche, acompañado de un pequeño equipo de seguridad y de algunos realizadores y productores. «Cero estrella, todo lo contrario, muy cercano a la gente«, comentaron desde el restaurante la diario Clarín.

El cantante probó una focaccia de masa madre a la leña, acompañado por palta quemada y queso llanero. Además, el personal del restaurante le hizo probar un innovador ceviche de sandía ahumada. Lenny también comió un brioche relleno de gírgolas y salsa de chiles tatemados. Para beber optó por un vino blanco de la Patagonia y un tinto de Maimará.

Saliendo del restaurante el músico se cruzó con varios fanáticos y se tomó fotos con ellos. Una fan que tuvo la suerte de conocerlo escribió en su cuenta de X (Twitter): «Me dijo ‘hi baby’ ¿Cómo me va a haber tocado y hablado Lenny Kravitz? no duermo nunca más, no puede ser. Lo es TODO».