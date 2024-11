Yanina Latorre reveló detalles del problema que padece en su oído: «Es horrible»

Yanina Latorre compartió las secuelas que enfrenta a diario por un problema de salud relacionado con su oído. En El Observador, la panelista de LAM reveló cómo el inconveniente afecta su calidad de vida. La mediática contó que, desde que fue diagnosticada con un pequeño tumor, padece un zumbido constante. La condición es conocida como acúfeno.

El problema de salud que padece Yanina Latorre

Yanina Latorre describió el sonido que padece en su oído como “un ruido de mar” y detalló que en ocasiones afecta su descanso. “Desde el día que tuve el tumorcito en el oído no se me fue más el zumbido. Es como un ruido de mar. Es horrible. Al principio me volvía loca, ahora ya me acostumbré”, expresó Yanina.

En la actualidad, el acúfeno afecta a millones de personas en el mundo. En el caso de la panelista, el malestar se acentúa en momentos de silencio. “Lo siento cuando estoy sola y en silencio, cuando me voy a dormir a la noche. Lo odio, a veces me despierta”, comentó.

“Durante el día no lo siento tanto porque estoy ocupada, hablando, escuchando y rodeada de gente. Pero en casa, en el silencio, se vuelve mucho más evidente”, explicó Yanina.

Yanina Latorre reveló por qué se distanciaron Vanina y Silvina Escudero

Las hermanas Vanina y Silvina Escudero atraviesan un gran distanciamiento desde hace ya varias semanas, pero, a pesar de mostrarse afectadas por ello, ninguna de las dos salió a aclarar la razón de la pelea. En LAM, la panelista Yanina Latorre contó por primera vez que hay detrás del distanciamiento entre las mediáticas hermanas y aseguró que se trataría de un problema económico luego de que Vanina regresara al país junto a su familia.

“Yo tengo entendido que el marido de Silvina les prestó dinero porque no estaban bien económicamente y quedaron complicados. Ahí es donde viene el problema”, reveló Latorre.