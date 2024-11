Marisa Brel desvinculada de Gran Hermano: Yanina Latorre reveló los motivos

Marisa Brel, panelista legendaria de Gran Hermano, reveló que fue desvinculada de participar del panel de debate del reality de Telefe. Por otra parte, se conoció que Marina Calabró fue convocada por Santiago Del Moro y se suma a El Debate.

Según Yanina Latorre, ¿por qué no fue convocada?

Yanina Latorre reveló en LAM el motivo por el cual el canal tomó esta decisión: “Me llega uno de los motivos por el cual no la convocan a Marisa Brel. De dentro, muy buena fuente”.

“Ustedes no sé si se acuerdan, que salió el año pasado en bastantes portales, que hubo un grupito de ex gran hermano que cuando salían Marisa los llevaba a su casa y vivía un par días con ellos”, recordó a la audiencia.

Latorre explicó que las intenciones que tenía Brel con los recién salidos, habría enfurecido a la producción: “Los quería enchufar a vender esas bebidas que vende ella. Además, se ponía muy pesada con los camarógrafos y técnicos tratando de venderles esas bebidas. Esto no gustó a la producción”.

“Los tuvo viviendo en su casa unos días y eso la verdad molestó mucho. Fue el acabose, lo dicen de adentro. Ella tuvo un quilombo con esas ventas, dejó eso, y ahora está con este producto que por eso viaja tanto”, cerró.

¿Qué dijo Marisa Brel sobre su desvinculación?

Marisa Brel habló con Ángel de Brito en el ciclo que conduce en Bondi y contó que se enteró de su desvinculación tras comunicarse con la producción en un intento de coordinar su presencia en el programa: «Yo llamé a la producción, que amo, para organizarme porque tengo un montón de viajes por delante, y me dijeron que no me tenían en cuenta para este año. Que yo soy buenísima y todo, pero que van a hacer algunos movimientos y me quedé afuera”.

¿Qué dijo Marina sobre Marisa Brel?

En un móvil de LAM, Marina se mostró entusiasta ante esta nueva etapa televisiva y confesó que, lejos de tener dudas, se “subió enseguida” a la propuesta del conductor, Santiago del Moro.

Al ser consultada sobre Marisa, Calabró lamentó su desvinculación: “La escuché. Me conmovió verla tan dolida. La conozco de compañera de muchos años, y es una periodista tremenda, sé lo mucho que ama el programa y el formato».

Y agregó: «No tengo ni idea de las razones o las causas (de porque no la convocaron)”.