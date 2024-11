Yanina Latorre reveló un dato que nadie había mencionado sobre la salud de Jorge Lanata: “Hay momentos en los que …” 

Yanina Latorre está siempre cerca de lo que sucede con Jorge Lanata, dada su estrecha cercanía con Elba Marcovecchio, de quien se transformó en una suerte de vocera durante el conflicto que la abogada sostiene con las hijas y las ex mujeres del periodista. La panelista contó toda la verdad sobre la salud del exitoso conductor televisivo y radial. De alguna manera, le puso paños un poco fríos al optimismo que se vino escuchando por estos días.

«Lanata se despertó, está con los ojos abiertos pero no está totalmente conectado con la realidad. Hay momentos en los que habla pero dice cosas sin sentido. De hecho toma medicación para el delirio obviamente» aseguró Latorre: en las últimas horas, había trascendido que la evolución de Latorre era tan favorable que ya se evaluaba «sacarlo del Italiano» para llevarlo a un centro de rehabilitación neurológica y motriz.

«No quiero repetir las frases porque es una cuestión privada de ellos. Cosas que dice. Se acuerda mucho del pasado, se acuerda mucho de la persona que lo crió. Conecta un rato y desconecta. Por ahí te sigue con la mirada o si vos le hablás te hace contacto visual que creés que te está entendiendo pero no lo sabés en realidad», sumó Yanina siempre con su tono frontal y decidido.

Posteriormente, desautorizó algo que había dicho su compañera Fernanda Iglesias. «A ella la operaron obviamente (operaron periodísticamente). Alguien le cuenta que estaba bien, que todas las mañanas le estaban contando de todo lo que estaba pasando en el mundo, que sabía que estaba por ganar Trump en las elecciones y que él estaba indignado por no se qué historia» recreó.

«A ver -explicó Yanina- yo entiendo la ilusión del que se lo contó, por ahí en la mirada vio indignación, pero chicos es una persona que hace cinco meses… ¡Cinco meses!… que está internado, sedado, con una encefalopatía que es una inflamación del cerebro donde todavía no empezó la recuperación neurológica… ¡Esto no es de la noche a la mañana!».

Para que quedara todavía más claro lo que intentaba decir, Yanina aseguró que «Lanata… me lo dijo un médico hoy: «Lanata no se va a recuperar solo». Cuando lo mandaron al Santa Catalina era para empezar la recuperación neurológica y nunca se pudo ni empezar», detalló Latorre y continuó:

«Entonces en qué cabeza cabe que este hombre volvió para atrás, lo internan, va a estar sentado, charlando y que a la tarde miraba videos. Levinas dijo que habló una hora y media con él. ¡Es una locura todo esto! A Elba la enoja porque él defiende la verdad. Y eso lo entiendo: ¿Por qué mentirle a su público? Salió al aire con Angel y explicó que sí, que está fonando, que hay momentos que hay como «un algo»… A ver está despierto, está más lúcido, sigue en terapia intensiva, pero nadie se recupera neurológicamente sin ningún tipo de apoyo. No sé por qué quieren hacer esto, no sé si es por ilusión no se sabe si hay alguien que orquesta esto y los mandan y también hay otra rama que cree que como tienen miedo de que los echen».