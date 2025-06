Yanina Latorre reveló los videos que Alex Caniggia le manda a su panelista: «Ahora estás …» 

Tras su polémica ruptura con Melody Luz, Alex Caniggia parece estar interesado en Majo Martino, a quien conoció en El Hotel de los Famosos, y le manda distintos videos. Este martes 17 de junio fue Yanina Latorre quien decidió exponer las conversaciones entre ambos en Sálvese quien Pueda.

¿Qué videos le manda Alex Caniggia a Majo Martino?

En el primer audio que reveló la conductora en su ciclo de América TV se lo escucha al mediático decir: «Sos una tierna, me encanta, pero como que ahora estás más tiernita, ¿puede ser? Relajada la pandita. Reportate, Pandi». Al leer la conversación entre ambos, la presentadora le comentó picante a su panelista: «Le mandó un video en bombita, sos una zorra».

«¿Me extrañás poco o mucho, Pandi?», le consultó Alex Caniggia en otro video, y Majo Martino le contestó: «Iberic man, yo también te extraño. Si me avisabas, iba con ustedes hoy». Antes de que la influencer pueda recuperar su celular, Yanina Latorre leyó otro mensaje del hermano de Charlotte Caniggia: «La Pandita está en su guarida», y la periodista respondió: «¿Cómo está la bestia humana?».

¿Qué dijo Melody Luz sobre su vínculo con Alex Caniggia?

«Sentía que había algo raro y un día revisé su celular, que es algo que no suelo hacer, pero había algo que me vibraba», comenzó la bailarina en el ciclo de América TV y detalló: «Se hablaba con mujeres, las buscaba él, les hablaba, les pedía su WhatsApp. Creo que nunca se llegó a encontrar con ninguna».

Sobre el tiempo que paso Alex Caniggia en España grabando un reality, la joven aclaró: «Yo lo banqué, me quedé acá sola, sabiendo que ya no era respetada», y sumó indignada: «Eliminaba las conversaciones, se creía más vivo que yo». Por último, Melody Luz relató cómo fue la última vez que encontró una conversación con otra mujer en el celular de su pareja: «Fue el día del niño del año pasado. Me levanté a la mañana para jugar con Venezia, él no se levantaba y tampoco me acompañaba a las ecografías porque eran temprano, le descubrí una conversación con alguien que se llamaba Nicki, era esta chica, Ivana», y cerró: «Me comí esa mentira que me vendió a mi, que era padre de familia, que respetaba a su familia, que yo era su mujer».