Yanina Latorre se sumó al cruce entre Erica Rivas y Guillermo Francella: «Qué tema el de las peronchas»

Luego de que la actriz Erica Rivas criticara al reconocido actor Guillermo Francella por mostrar su apoyo a las medidas del gobierno de Javier Milei, Yanina Latorre apuntó sin filtro contra Rivas. «Qué tema el de las peronchas, no toleran al que piensa distinto», escribió en su cuenta de X.

La panelista ya es reconocida por sus polémicos comentarios cuando no está de acuerdo con algo y esta vez no tardó en demostrarlo. Después de que la actriz que dio vida a María Elena Fuseneco opinara sobre los dichos de su excompañero de elenco y dijera que: «Lo único que te puedo decir es que no me sorprende», Latorre hizo uso de sus redes sociales para apuntar contra ella.

«¿Le tiene que pedir permiso a ella para pensar? Qué tema el de las peronchas, no toleran al que piensa distinto”, lanzó. Cabe recordar que el cruce de Rivas por los dichos de Francella comenzó luego de que el actor expresara en una entrevista sobre la situación política actual que: “Las medidas eran más que necesarias y se sabía que iba a haber cirugía mayor«, para luego indicar que se mostraba entusiasmado con la idea de que «termine el goteo» y la gente empiece a disfrutar de estas políticas.

A esto Erica Rivas se limitó a decir que no le extrañaba su opinión ya que conoce cual es el pensamiento de Francella: yo conozco cómo piensa Guillermo y piensa de ese lado, solamente puedo decir esto. Me parece que es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor”.

Por su parte Yanina Latorre, luego de citar el video de Erica Rivas y opinas sobre su ideología política finalizó con: «Avisenle a Rivas que peor es bancar chorros y corruptos».

Francella y su apoyo al gobierno de Milei

Guillermo Francella apoyó la gestión que lleva adelante el presidente Javier Milei. «Estoy con la incertidumbre de ver cuando termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas», señaló el actor a Radio Mitre.

Francella también hizo referencia a las medidas económicas que tomó el Gobierno Nacional en los primeros meses de gestión: «Mantengo las esperanzas, las medidas eran necesarias y cumplió como dijo. Sabíamos que iba a haber una cirugía mayor».

«Después lo que iba a suceder con la oposición, con las leyes, la ley ómnibus, el DNU, sabía que iba a ver contraste pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir», agregó el reconocido actor.

«Sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo», cerró Francella, en sus declaraciones radiales.