Javier Milei odia las papas fritas: La extraña relación del presidente con la comida

El presidente Javier Milei es considerado excéntrico por diversas razones: cuida celosamente de sus cuatro perros mastines, habla de Conan en tiempo presente, es novio de la humorista Fátima Florez y, además, tiene algunos cuidados poco comunes respecto de la comida.

Al respecto, el periodista Ernesto Tenembaum contó algunos detalles sobre los caprichos gastronómicos del presidente, que incluyen evitar las papas fritas, consumir bebidas gaseosas en grandes cantidades y, además, considerar la comida como algo para ingerir y no como un espacio de placer u ocio, como sucedería con otras personas.

El conductor de Radio Con Vos (89.9) reveló que Javier Milei tiene una especial y curiosa aversión por las papas fritas, lo que obligó a su ministro Guillermo Francos a cancelar una importante orden de esta guarnición, en una cena de La Libertad Avanza en plena campaña electoral.

“Era una parrilla y servían cosas de parrilla, e iban pidiendo bandejas. Eran 15 mozos que venían juntos y de pronto aparecen los 15 con papas fritas y Milei se para en la cabecera, levanta los brazos y empieza: ‘No, ¡papas fritas no!’”, detalló el periodista sobre la historia.

El dato fue corroborado por un viejo video de Jimena Monteverde, la cocinera de Mirtha Legrand, en el que esta le garantizó al invitado de la diva que no hizo papas fritas, porque sabía de antemano que no le gustan.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también confirmó que Javier Milei tiene selectividad en su comida en una entrevista a un medio español. En la charla, confirmó que el presidente «es abstemio» y «no come papas fritas. Es único, es peculiar» contó la presidenta del Senado.

Finalmente, el propio Javier Milei reveló en una conversación con Chiche Gelblung que durante la campaña presidencial consumió altísimos niveles de azúcar, ya que bebía siete latas de bebida gaseosa azucarada «de lata azul» con la incorporación de dos sobres extra de azúcar, para mantenerse activo durante su agenda electoral.

Cuál es la relación de Javier Milei con la comida

En este contexto, surgió una vieja entrevista de Javier Milei, antes de que se convierta en presidente, en la que el mandatario de Argentina señaló que su relación con la comida «es una cuestión meramente fisiológica. Es una manera de meter combustible«.

«Me da lo mismo, no tengo plato favorito. Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas, sin estar comiendo… no me genera nada. Es más, el tiempo que me demanda un almuerzo me fastidia» indicó en esa misma conversación el presidente Javier Milei.