«Yuyito» González acompañó a Javier Milei a la presentación del Presupuesto 2025: con quién compartió el palco

Amalia «Yuyito» González, la novia de Javier Milei, acompañó este domingo por la noche al presidente en la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso, desde la altura de un palco del histórico edificio. La primera dama eligió un look sobrio para estar junto a su pareja, algo que ya había anticipado días antes.

«Yuyito» González, desde un palco y con los padres de Javier Milei

Como en otras ocasiones, Amalia «Yuyito» González eligió un traje sobrio para asistir al Congreso y acompañar al presidente Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025, vestida en colores blanco y negro.

Además, optó por un peinado recogido para sumar al estilo elegante que pudo vérsele en uno de los palcos del Congreso Nacional acompañando a los padres del presidente, mientras Javier Milei emitía su discurso sobre política económica.

Amalia “Yuyito” González ya está en palco entonando el himno nacional argentino acompañando a su novio, el presidente Javier Milei pic.twitter.com/XYQJxIvWFX — Guille Barrios🌈 (@OkGuilleBarrios) September 16, 2024

La conductora de Magazine siguió atenta la palabra del presidente, y pudo ser registrada por las cámaras en el ingreso al Congreso Nacional. Posteriormente, se la vio cantando el himno nacional, en el inicio del acto que se transmitió por Cadena Nacional.

Sin embargo, sorprendió que «Yuyito» no hizo publicaciones sobre su asistencia al acto en sus redes sociales, como en ocasiones anteriores. De todas maneras, se espera que hable sobre el evento este lunes, en su programa.

«Yuyito» González apuntó contra Susana Giménez: qué pasó

Susana Giménez se prepara para su regreso a la televisión, debut que pospuso una semana por la Cadena Nacional de Javier Milei este domingo. En su entrada al ciclo de streaming de Damián Betular en OLGA, la diva fue abordada por los cronistas y opinó sobre el romance que vive el presidente con Amalia «Yuyito» González. Sus palabras no le gustaron nada a la exvedette, quien fue tajante en su programa.

En el comienzo de su ciclo de las mañanas, «Yuyito» expresó su malestar. Primero comenzó refiriéndose a los halagos que tuvo Susana sobre el gobierno de Milei. “Solamente voy a decir algo que no me gustó”, expresó la conductora.



“Susana Giménez dijiste ‘qué enamoradizo el presidente’. Me hizo ruidito, se los tengo que confesar. No es enamoradizo el presidente, el presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él”, lanzó la conductora, filosa.

“Es una relación sólida, sana, hermosa y firme. O sea, que ‘enamoradizos’ no, por favor. ¿Lo sacamos? ¿Lo borramos? La editamos a la Su. ¡A la Su, a la Sa y a la Na! ¡La editamos!”, se despachó la exvedette a pura ironía aludiendo a uno de los juegos clásicos de la animadora.