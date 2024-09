Yuyito González apuntó contra Susana Giménez por lo que dijo sobre su romance con Javier Milei: ¿qué pasó?

Susana Giménez ya calienta motores para su regreso a la televisión, debut que pospuso una semana en el que iba a contar con Javier Milei como su primer invitado. En su entrada al ciclo de streaming de Damián Betular en Olga, la diva fue abordada por los cronistas y opinó sobre el romance que vive el presidente con Yuyito González. Sus palabras no le gustaron nada a la exvedette y fue tajante en su programa.

“¿Te sorprende su relación con Yuyito González?”, le preguntó el cronista de LAM a la conductora de Telefe. “No. Se ve que es enamoradizo el presi. Ya estuvo con Fátima… Pero bueno, son cosas de él. El amor es el amor”, señaló.

Al ser consultada si con el primer mandatario podía llegar a tener la “buena onda” que Milei tuvo con Yuyito en la entrevista, que terminó en romance, Susana se desentendió de cualquier polémica. “No sé, yo la voy a invitar a ella en algún momento”, concluyó, sobre la posibilidad de que Yuyito también esté en el living de su show.

En el comienzo de su ciclo de las mañanas, Yuyito expresó su malestar. Primero comenzó refiriéndose a los halagos que tuvo Susana sobre el gobierno de Milei. “Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte”, había dicho. “Solamente voy a decir algo que no me gustó”, expresó la conductora.

“Hablo con mi amor y me sumerjo en mi mundo. Cuando llego acá alguna cosita me comentan. Yo, como no agarro el teléfono más que para hablar con quien ya se imaginan, no tengo idea de lo que pasó pero los chicos me comentaron”, expresó, para dirigirse directamente a la diva de los teléfonos, envalentonándose.

“Susana Giménez dijiste ‘qué enamoradizo el presidente’. Me hizo ruidito, se los tengo que confesar. No es enamoradizo el presidente, el presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él”, lanzó, filosa.

“Es una relación sólida, sana, hermosa y firme. O sea, que ‘enamoradizos’ no, por favor. ¿Lo sacamos? ¿Lo borramos? La editamos a la Su. ¡A la Su, a la Sa y a la Na! ¡La editamos!”, se despachó, a pura ironía aludiendo a uno de los juegos clásicos de la animadora. Pero no fue todo.

“Yo soy medio chistosa, me sale un humor medio irónico. Me río, tengo ese sentido del humor que a veces roza un poquito la ironía. No sé si está bien o mal. Capaz está mal. Nunca me lo cuestioné, pero es parte de mi personalidad”, buscó alivianar sus palabras, para terminar asegurando en qué condiciones hoy aceptaría ser entrevistada por Susana.

“Vieron que en un momento dijeron ‘le hago la nota a él y después que entre ella’. No, no, no. Pará. Yo entro de la mano con mi novio o te miro desde Olivos. Eso fue un chiste, pero después del chistecito te lo digo en serio”, arrojó, con dureza.

“A mí me parece que es una nota donde yo no tengo nada que ver. La intención no es ir a cholulear, a contarte si me gusta el té con leche o el café batido. Es una nota que tiene el sentido de compartir con gran parte de la sociedad los logros que está teniendo esta gestión”, puntualizó.

“Yo no voy a estar y no quiero estar. Ya lo hablé con Javier y quedé en estos», señaló Yuyito. Además, agregó: “No nos interesa sobreexponernos, sobreactuar. Nosotros no lo vivimos así. No sobreactuamos nada de nosotros. Lo que nace es natural».

Con información de Teleshow