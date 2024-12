«Yuyito» González reveló que no tiene una fecha definida para mudarse a la quinta presidencial

En medio de los rumores de separación y de crisis en la pareja del Presidente Javier Milei y la conductora Amalia Yuyito González, la ex vedette dialogó con Chiche Gelblung sobre su relación con el mandatario y se mostró muy positiva respecto al vínculo: “Hay muchas mentiras. Que estoy separada es una mentira. Sigo siendo la novia”.

La palabra de Yuyito González

En esta línea, Amalia aseguró que otra falacia es “que no voy a tener más el programa este, por presiones políticas, pero en marzo seguimos” y añadió que hay “agresiones constantes, como cuando dicen que me llevaron a los empujones a la Casa Rosada, o qué no me querían ahí”.

En cuanto a las versiones que señalan a Georgia Meloni como la “tercera en discordia”, la ex vedette apuntó que la funcionaria “no es competencia para nada, sino una colega de Javier y es una persona a la cual respeto”. Al ser consultada por si existen celos de su parte hacia la primera ministra, la conductora respondió: ”No, no tengo celos y no soy celosa. Sí soy una persona que me baso mucho en el respeto y la lealtad”.

“Entre Javier y yo, jamás nos hemos faltado el respeto”, señaló en la misma línea, al tiempo que explicó que entre ella y el jefe de Estado, “hay química y atracción” y afirmó que “hay sexo”. Sin embargo y, a pesar de la conversación distendida que llevaba adelante con Gelblung, la ex vedette recordó que estaba frente a cámaras y agregó: “Que no escuchen mis hijos y mi nieta”

“Entre nosotros, algo que nos ayuda mucho a querer seguir, por el hecho de que tenemos actividades, el tema de la atracción y la química es muy fuerte y ¡El amor!”, remarcó la ex vedette.