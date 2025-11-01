Yuyito González se sinceró sobre el futuro de Lucas Bertero en Empezar el día: “No le voy a dar…”

Después del tenso momento que se vivió al aire, Yuyito González habló sobre la continuidad de Lucas Bertero en Empezar el Día (Ciudad Magazine) y pidió bajarle importancia al asunto.

Yuyito González busca dar vuelta la página tras el tenso episodio con Lucas Bertero

En diálogo con Intrusos (América TV), la conductora evito hablar sobre el tema: “Chicos no le voy a dar entidad a este asunto, buen fin de semana para todos. Miren el programa, listo. No hablé con ninguna autoridad de nada, no les voy a dar explicaciones, no tengo nada para agregar”.

«No tengo nada para decir ni agregar, ya está, besos«, cerró.

En el piso, la panelista Andrea Taboada buscó la palabra de la conductora y leyó su mensaje a la audiencia: «Ni idea, es tema de la producción y no mío».

Por otra parte, Pablo Layús, se comunicó con el panelista, quien tampoco supo que es lo que le espera el próximo lunes: “Me retiré apenas terminó el programa y no pude hablar con los ejecutivos ni gerencia del canal, por eso no voy a tocar el tema en ningún lado por hoy”, indicaba el mensaje de Bertero.