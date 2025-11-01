Alfredo Casero criticó a Feudale y Nancy Pazos, y la locutora le respondió con ironía

El ocurrente cruce entre Alfredo Casero y Marcela Feudale inició cuando el actor tildó de comentaristas a Feudale y a la periodista Nancy Pazos, pero la locutora no se quedó atrás y sostuvo que, entonces el intérprete es un “opinator, un actor que opina”.

“Comentarista” y “Opinator”: el cruce entre Alfredo Casero y Marcela Feudale

En principio, Casero consideró que “Nancy Pazos está siempre enojada” y añadió: “Pero son una raza como la Feudale, que si no hacen eso ¿Qué van a hacer? Feudale se reía antes y ahora está (…). Son nuevas comentaristas”.

Por su parte, la licenciada en historia contestó: “No sé por qué Alfredo se mete conmigo, si yo no me meto con él. No me interesa lo que piense. Lo respeto como a cualquier persona que disiente conmigo. Él cree que soy una comentarista, cuando soy una persona que estudié cinco años de una carrera de Historia y dos de un máster. No sé qué más quiere, son como 100 materias”.

“Hablo desde mi conocimiento y desde lo que a mí me parece, no tengo ganas de hablar de él, sino sobre lo que pienso así que le mando un beso grande. Si cree que soy una comentarista, para mí él es un opinator, un actor que opina”, continuó la locutora.

“Todos manejamos ideologías, es un problema de él. Trabajé con gente que no piensa como yo, sigo en ese trabajo y discuto. Agarrar de los pelos a alguien por lo que piensa, si no está en frente tuyo, no es agradable. No coincido en nada de lo que dice, pero es respetable”, cerró la comunicadora.