“Yuyito” González sorprendió al hablar de un hipotético futuro junto a Javier Milei: “No tengo»

La ex vedette Amalia “Yuyito” González fue a ver la obra de teatro, en la que trabaja su hija Brenda Di Aloy y al ser entrevistada por los medios explicó que no proyecta a futuro su romance con el Presidente Javier Milei y reveló los pormenores de la relación en medio de los rumores de conflicto.

Yuyito Gonzáles: Mis hijos me ven bien porque estoy bien. Estoy enamorada

La obra de teatro finaliza con, el imitador Iván Ramírez personificando al Presidente Javier Milei. Ese acto de cierre sorprendió a la ex vedette y en diálogo con la emisora LT3 de Rosario, se mostró sorprendida al respecto: “No me lo esperaba, lo imitó Iván que lo adoro. El día que lo invité a mi programa también imitó al Presidente, pero personificado y con el guion que realizó, estuvo buenísimo”.

“Me da un poco de pudor, igualmente, pararme al lado, en la platea y demás, pero fue muy divertido”, concluyó al respecto la conductora. Asimismo, “Yuyito” explicó: “Mis hijos me ven bien porque estoy bien. Estoy enamorada”. Sin embargo, la conductora reveló que no proyecta un futuro romántico, sino que lo vive “día a día, pidiéndole a Dios que fortalezca la relación”.

“No tengo una meta u objetivo más allá de que estemos bien y nos amemos con el respeto que nos tenemos. Somos honestos en lo que sentimos y eso es lo principal”, continuó González.

Yuyito explicó que siente con el «hate»

No obstante, hace sólo algunos días, la ex vedette intentó no hablar sobre el “hate” –mensajes de odio- en redes sociales. Al respecto, la conductora señaló: “No miro nada, no escucho nada, lo que no me edifica, no lo busco. Me entero por comentarios de amigos. Pero tampoco le doy importancia a esos asuntos. Sé que es así y la prensa se maneja de esa forma por motivos que desconozco”.

Asimismo, “Yuyito” se refirió a las modificaciones que implican estar en pareja con el jefe de Estado, como salir con custodia: “Me voy acostumbrando porque tenemos un trato lindo y cordial. Lo asumo como lo que debo hacer, que es dejarme cuidar porque es un tema hasta legal que la familia y la pareja del Presidente de la nación lo tiene que tener por ley. Lo acepto porque es lo que corresponde”.

Además, González aseguró que, en caso de que el mandatario solicitara que ella baje el perfil para acompañarlo más a él, lo pensaría: “Por supuesto, tiene el sí mío, estoy para acompañarlo y cuidarlo en el sentido del amor, de pareja y del cuidado cotidiano. Estoy abierta a lo que se me vaya proponiendo o planteando. No hay ninguna situación que implique cambiar”.