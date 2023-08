Zaira Nara habló de la salud de Wanda y la posible reconciliación con Paula Chaves

Zaira Nara habló de la salud de su hermana Wanda. La modelo brindó detalles del tratamiento de la exconductora de MasterChef que se encuentra en Turquía. «Está bien y tranquila«, dijo Zaira a Socios del Espectáculos, el programa de El Trece.

Wanda Nara no ha hecho pública la enfermedad que padece pero había señalado que unos análisis de rutina no habían salido «como esperaba» y lamentó que ese diagnóstico «fue un shock».

La empresaria actualmente se encuentra en Turquía, acompañando a Mauro Icardi, que juega en el Galatasaray de ese país.

«Está siguiendo con el tratamiento desde allá. Está bien y está tranquila«, señaló Zaira, respecto de la salud de Wanda Nara.

Zaira Nara y una posible reconciliación con Paula Chaves

En otro tramo de la entrevista, Zaira Nara se refirió a un posible acercamiento a su examiga Paula Chaves. «Tarde o temprano va a suceder», señaló. El conflicto se habría originado luego de la relación que mantuvo Nara con Facundo Pieres, expareja de Paula.

«Cuando hay momentos de tensión es mejor no hacer nada. «Hay que dar espacio a los demás», reflexionó Zaira, y cerró: «No me pone contenta estar alejada de su familia«.