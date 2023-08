Por qué Mariana Lestelle criticó duramente a Wanda Nara, en medio de su tratamiento médico

Wanda Nara volvió al centro de la polémica el último fin de semana, luego de subir algunas imágenes en sus redes sociales donde se la vio disfrutando de algunos tratamientos de belleza. En ese contexto, la doctora Mariana Lestelle advirtió una incompatibilidad entre las actividades de la empresaria y su enfermedad, que en principio habría sido diagnosticada con leucemia.

Mariana Lestelle, médica del hospital provincial de oncología de Olavarría y fuente de consulta para temas de salud, indicó que alguien con cualquier tipo de cáncer oncohematológico, como sería el caso de Wanda Nara, «tiene totalmente contraindicadas algunas cosas«.

Por ejemplo, una de las cuestiones que advirtió la doctora Lestelle es que se vio a Wanda Nara consumiendo frutas en un momento de relax, cuando «más allá del tratamiento estético, a un paciente que está en tratamiento oncológico se le debe dar todo cocido«.

«Yo lo que trato de hacer cuando posteo sobre un caso particular de un famoso es crear consciencia sobre la gente que está atravesando la enfermedad» aclaró la doctora Mariana Lestelle.

Y, finalmente, la profesional de la salud señaló que «me parecen ridículos esos post y una falta de respeto para los pacientes que están transitando alguna enfermedad oncológica».

La publicación de Wanda Nara que abrió la polémica

Durante el último fin de semana, Wanda Nara posteó imágenes en Instagram donde se la vio disfrutando de una sesión de maquillaje en Estambul, Turquía.

Al ver esto, la doctora Mariana Lestelle reaccionó en su cuenta de Twitter. “Veo las historias de IG de Wanda haciéndose un tratamiento estético que está contraindicado en pacientes oncológicos en tratamiento”, arrancó el tweet Mariana Lestelle.

Y agregó: “A lo mejor es una publicidad y no es de ahora. A lo mejor no es una paciente oncológica o está mal asesorada, no lo sé” concluyó la doctora Lestelle.