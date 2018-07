Bomberos en alerta: protestas a Nación por un recorte de 614 millones de pesos

Un nuevo golpe a Bomberos Voluntarios llegó con la noticia de un recorte de 614 millones de pesos correspondientes al aporte de las aseguradoras establecido por la Ley Nacional 25.054 que afectará de lleno el funcionamiento de los 900 cuarteles repartidos en todo el territorio argentino.

Fue Ángel Martín, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios Provincial, quien lo denunció este lunes consultado por “Río Negro”. “Hubo 614 millones que se recortaron de este año, de la ley 25.054. Esta quita significa un 40% del total del aporte”, informó.

“Fue por una disposición del gobierno nacional”, dijo Martín y comentó que es el Ministerio de Seguridad y Defensa es el órgano que controla la aplicación de la ley y el aporte monetario.

Con un abrazo simbólico al Congreso en la Capital Federal, este jueves pedirán que se de marcha atrás a esta disposición. “Se está atentando contra la emergencia. No podemos comprar equipamiento ni capacitar al personal”, explicó el jefe de bomberos rionegrino.

“Afecta a cada cuartel y a la federación porque es un dinero que no llega”, dijo. Son 600.000 pesos que no entrarían a cada cuartel, según cálculos estimativos. El dirigente contó que en la zona la situación podría ser alarmante si ese desembolso no llega.

“En la cordillera ya se ven los accidentes producto de la temporada invernal, en agosto y septiembre empiezan los incendios de chacras en el alto valle y cuando empiece el calor comienzan los siniestros de campos en valle medio. Esos desastres no pueden esperar”, lanzó.

Además, comentó que protestan porque no sólo faltará ese dinero, sino que reclaman 147 millones de pesos del subsidio nacional que se adeuda del año 2017. “Ese monto nunca llegó”, aclaró.

Por otro lado, piden celeridad para tratar el proyecto de Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) que hace 4 años espera en el Congreso. De aprobarse esta normal, se dotaría de un seguro de trabajo para los 43.000 bomberos de todo el país que actualmente trabajan sin sueldos ni resguardos contra accidentes laborales.

“El proyecto ya tiene media sanción en senadores, si no se le da tratamiento parlamentario en estos meses, corremos el peligro de que se caiga”, fundamentó Martín, asegurando que este tercer punto se suma al pliego de reivindicaciones de las organizaciones bomberiles de todo el país.

Con estos puntos en carpeta marchan el jueves 2 de agosto a un abrazo simbólico y un toque de sirenas en todas los cuarteles del país. Pretenden visibilizar esta problemática en el marco del estado de alerta y movilización de todas las federaciones, tal como se decidió en el Consejo Nacional de Bomberos hace pocos días.

Un colectivo con bomberos de las 38 asociaciones de Río Negro, partirá a Buenos Aires para participar de la protesta en el parlamento nacional, comentó el referente.

Sobre el funcionamiento cotidiano de los cuarteles en Río Negro, aclaró que por ahora atienden las emergencias con el dinero que viene de los aportes de Edersa y Loterías que corresponden a Leyes Provinciales, aunque “tampoco se pagan en tiempo y forma”, aclaró.

“En Europa los bomberos son empleados de los municipios, en Estados Unidos son del gobierno. Acá somos voluntarios”, graficó, cuestionando el lugar relegado que ocupan los bomberos como política pública en la Argentina.