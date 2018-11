Bono de fin de año: las primeras repercusiones en la región

Neuquén: Positiva para comerciantes, “un parche” para el gremio

Para Fernández el pago de un monto adicional sería “un parche” y no una solución de fondo, ya que la suma no se incorpora como porcentajes en los salarios, y la vinculó con las paritarias, que alcanzarían un aumento cercano al 40% en los primeros días de enero. “Esperemos que no sea una maniobra para querer presionar”, cuestionó.

El dirigente neuquino se mostró desconfiado sobre el bono. En primer lugar resaltó que aún no se ha firmado el decreto, por lo que la implementación real aun está pendiente y afirmó que la medida está motivada por las intenciones electorales del gobierno nacional.

El representante de la cámara también destacó el acuerdo para evitar despidos, aunque aclaró que en la provincia “el sector pyme, que representa a la mayoría de las empresas locales, es bastante reacio a los despidos” por lo que no anticipó demasiados efectos. “En principio, nos parece una medida positiva”, evaluó.

La cámara de comercio ACIPAN analizó como “positivo” el acuerdo entre el gobierno y la CGT al ponderar que evitará conflictos y colaborará con recuperar el poder adquisitivo de trabajadores y la demanda de consumo. Sin embargo, el vicepresidente Edgardo Phiellip reconoció que “algunos sectores tendrán que trabajar con más de dos cuotas y habrá otros que están en una situación de crisis mayor y quizás no puedan pagarlo”.

Cipolletti: “Es imposible pagar el aumento” para los comerciantes

El presidente de la Cámara de Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter, criticó el acuerdo entre la CGT y el gobierno nacional por el bono de 5 mil pesos para fin de año. El comercio es una de las actividades que más golpea la crisis y en ese sentido Bunter indicó que es “imposible” pagar ese incremento no remunerativo. “No es que no queramos pagarlos, es que no podemos. Ojalá pudiéramos pagarle un bono a cada uno de nuestros empleados, pero es imposible”, explicó el representante de la Cámara.

Bunter indicó que esto afecta especialmente a las Pymes que ya viene sufriendo varios “golpes” por la crisis económica que atraviesa el país. “Las Pymes no puede soportar más ajustes, es un golpe más a las pequeñas empresas. El gobierno tiene que tratar de evitar tanto castigo a las Pymes”, expresó.

El titular de Cámara de Comercio cipoleño se encuentra en Buenos Aires en una reunión de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) que entre otros temas se discutirá sobre este bono. “Este punto se va a tratar, pero el eje central es mantener a las Pymes, evitar que sigan cerrando”.

Tortoriello: “No me parece correcto porque ya había un acuerdo paritario”

El intendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello, empresario del sector de transporte y presidente de la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas (CAPEAC), se sorprendió ante el anuncio del acuerdo por el bono de fin de año. “Por lo visto se va generalizar y va a ser para todas las actividades. Es algo medio raro porque de alguna manera se contrapone con los acuerdos paritarios particulares que tiene cada gremio con la representación empresaria”.

Tortoriello recordó que días atrás se cerró un acuerdo del 40% para el sector. “Con el gremio de camioneros se incrementó de un 25 a un 40%. El bono no se negoció, ahora es como una imposición. Esto suma a un acuerdo que fue de un gran esfuerzo. Si es una imposición vamos a tener que cumplirlo, pero no me parece correcto”, deslizó.

“Como sucede con resto de las actividades del país, el sector de transporte está con una caída de la actividad muy fuerte, con muy poco trabajo. Con aumentos de costos muy elevados con el combustible a la cabeza se hace imposible. Esto pone en riesgo la posibilidad de pagarlo y la actividad de transporte”, cerró.