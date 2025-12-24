Apertura navideña: hoy funciona la Feria Municipal de Viedma para compras de último momento

Puestos con frutas y verduras frescas, una de las opciones más buscadas para la mesa navideña. Foto: archivo. Foto: Pablo Leguizamon

La Municipalidad de Viedma anunció una apertura especial hoy, miércoles, para que nadie se quede sin los productos esenciales para la mesa de Navidad. La Feria Municipal abre sus puestos y ofrece una oportunidad ideal para compras de último momento.

La medida se acordó entre la Comisión Organizadora y el Municipio para ampliar las opciones de compra y asegurar el abastecimiento en una jornada de alta demanda.

Además de esta apertura, la feria también prevé jornadas extraordinarias para Año Nuevo, pensando en quienes vuelven a organizar la mesa familiar y buscan precios accesibles.

En los distintos puestos se pueden conseguir frutas, verduras, productos de granja, miel, vinos, plantas y elaborados de producción local, con buena calidad y valores convenientes.

Dónde queda la Feria Municipal:

La Feria Municipal se ubica en la zona comprendida entre Las Heras, Boulevard Contín y Moreno, entre Hilario Lagos, un punto fácilmente accesible desde distintos barrios de Viedma. Se puede llegar a pie, en bicicleta o en auto —hay espacios cercanos para estacionar— y también en transporte urbano, ya que varias líneas tienen paradas próximas