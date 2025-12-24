Lucha contra incendios: refuerzan controles y sanciones por acampar en sectores no habilitados

En el marco de la temporada de verano 2025 – 2026 desde Parque Nacional Nahuel Huapi insisten en la prohibición de hacer fuego y solicitan el cumplimiento de las distintas normativas vigentes. El cuerpo de guardaparques realiza controles y fiscalización.

Las tareas se realizan tanto en la zona sur como en la zona norte del Parque Nacional Nahuel Huapi. El control busca prevenir incendios forestales, regular el uso público y garantizar el cumplimiento de las normas vinculadas al ingreso con mascotas, el uso de drones, la realización de actividades no habilitadas y el acampe en sectores no autorizados. El objetivo es conservar el Parque y la seguridad de los visitantes.

Parques Nacionales trabaja de manera articulada con la Policía y otras fuerzas de seguridad. Foto: Gentileza

En este contexto, durante los últimos días se llevó adelante un procedimiento de fiscalización en la zona norte del Parque Nacional, en el que participaron guardaparques de Parques Nacionales con el apoyo de la Brigada Rural de la División de Junín y la Policía de Traful.

El operativo implicó un importante despliegue logístico y permitió detectar actividades realizadas sin la correspondiente autorización, incluyendo acampe en sectores no habilitados y la realización de fuego, conductas especialmente graves en el actual contexto de emergencia ígnea.

Para las tareas de control, prevención y cuidado del área protegida, Parques Nacionales trabaja de manera articulada y permanente con la Policía y otras fuerzas de seguridad. Del último control informado se labraron actas de infracción correspondientes y se procedió al secuestro de equipamiento utilizado como equipos de pesca, elementos generales y un gomón utilizado para la flotación por un río en infracción a la normativa vigente.

Las actuaciones continúan su curso dentro del procedimiento administrativo legal, el cual prevé sanciones para este tipo de conductas.

Desde Parques Nacionales se recuerda a visitantes y residentes que informarse previamente, respetar la normativa vigente y utilizar únicamente los espacios y actividades habilitadas es clave para proteger la naturaleza y las áreas protegidas. También para evitar sanciones, reducir riesgos para las personas y el ambiente.

Mascotas se quedan en casa, la prohibición de entrar a Parques Nacionales

Desde Parques Nacionales también recordaron la necesidad de que las mascotas queden en casa. «Las áreas protegidas y los diferentes ambientes naturales no son espacios para compartir con las mascotas, dado que pueden afectar a la fauna nativa y al ambiente», aseguran en un comunicado.

Los motivos son varios. Desde la institución explicaron que las heces de los animales domésticos, aunque tengan todas las vacunas, pueden transmitir enfermedades a la fauna autóctona; a su vez los olores de nuevos animales pueden ocasionar el abandono de sitios de anidamiento/guarida, con pichones/crías, afectando la seguridad y el éxito reproductivo de las especies.

Además, los perros y gatos naturalmente atacan y ahuyentan a la fauna nativa. Tan solo un ladrido o el olor generan estrés y miedo en la fauna. Y por último, al llevar a nuestras mascotas las exponemos a que puedan sufrir accidentes de tránsitos en las rutas y caminos, o que puedan agredir a otras personas.