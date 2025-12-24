El estado de las causas $LIBRA y ANDIS: las investigaciones que involucran al Gobierno de Javier Milei

El año 2025 quedó marcado para el oficialismo por un contraste de gestión: el éxito en las elecciones legislativas de octubre frente a dos focos de conflicto judicial que abrieron crisis políticas internas. Las denuncias por la fallida criptomoneda $LIBRA y las presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fueron los momentos más incómodos para el gobierno de Javier Milei.

El caso $LIBRA: promoción y colapso

El 14 de febrero, el Presidente promocionó en X la criptomoneda Libra, la cual sufrió un desplome del 89% de su valor en apenas cuatro horas. El evento generó pérdidas millonarias a más de 44.000 inversores que habían confiado en el respaldo y la credibilidad sugerida por el gobierno.

La sospecha: Analistas detectaron que una billetera asociada a los creadores del proyecto (Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis) acumulaba más del 40% de las monedas. Esto dio fuerza a la hipótesis de un esquema de «pump and dump»: inflar el valor para luego vender masivamente.

Analistas detectaron que una billetera asociada a los creadores del proyecto (Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis) acumulaba más del 40% de las monedas. Esto dio fuerza a la hipótesis de un esquema de «pump and dump»: inflar el valor para luego vender masivamente. La causa: Las denuncias por asociación ilícita, estafa y manipulación de mercado recayeron en el juzgado de María Servini, involucrando no solo a los empresarios, sino también al jefe de Estado y a la secretaria general, Karina Milei.

Causa ANDIS: denuncias por presuntas coimas en medicamentos

En agosto, estalló el segundo caso de resonancia: presuntos retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. El conflicto se desató tras la filtración de un audio atribuido a Diego Spagnuolo, entonces director de la entidad y abogado cercano al Presidente, donde se mencionaba el cobro de coimas por la compra de medicamentos.

Los operativos: La investigación derivó en 14 allanamientos que incluyeron las sedes de la ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina . Durante los procedimientos, la Policía de la Ciudad secuestró material clave vinculado a las licitaciones.

La investigación derivó en 14 allanamientos que incluyeron las sedes de la ANDIS y de la . Durante los procedimientos, la Policía de la Ciudad secuestró material clave vinculado a las licitaciones. Implicados: Además de Spagnuolo, la justicia allanó la casa en Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería mencionada en los audios. El Gobierno respondió con la intervención de la agencia y el desplazamiento de los funcionarios señalados.

Situación actual de ANDIS y el caso $LIBRA

Actualmente, ambos expedientes avanzan en sede judicial. Mientras que en el caso ANDIS los implicados han comenzado a ser citados a indagatoria —aunque la mayoría se ha negado a declarar—, la causa Libra sigue bajo análisis para determinar el grado de responsabilidad de quienes promocionaron el activo antes de su colapso.