Llegaron desde Trelew para robar autos y fueron atrapados con un inhibidor en El Bolsón

La Policía detectó una maniobra para inhibir señales en pleno centro de El Bolsón y secuestró un dispositivo usado para robar vehículos.

Dos hombres que habían llegado desde Trelew, en la provincia de Chubut, fueron demorados en el centro de El Bolsón luego de un procedimiento policial que frustró un presunto intento de robo de vehículos mediante el uso de un inhibidor de alarmas.

El operativo se desplegó tras una rápida reacción del personal de la comisaría 12, que detectó una maniobra sospechosa frente a un supermercado céntrico y logró neutralizar la acción antes de que se concretara algún delito.

Interferencia a un móvil policial

El hecho ocurrió este lunes, poco después de las 20, cuando efectivos policiales advirtieron que dos individuos intentaban interferir el sistema de radio de un patrullero que circulaba por la zona. La situación generó una alerta inmediata y motivó el arribo de refuerzos.

La presencia policial permitió identificar a los sospechosos y evitar que continuaran con la maniobra en un sector de alta circulación de personas y vehículos.

Secuestro de un inhibidor

Durante la requisa, los efectivos constataron que uno de los hombres llevaba oculto entre sus prendas un handy negro, un dispositivo utilizado para inhibir la señal de alarmas y cierres centralizados de automóviles.

El equipo fue secuestrado por orden de la Fiscalía, que dispuso además la intervención del Gabinete de Criminalística para asegurar el elemento como prueba.

Identificación y medidas judiciales

Los demorados, de 26 y 29 años, fueron trasladados a la unidad policial, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se solicitaban sus antecedentes penales. Según se informó, ambos habían arribado desde Chubut con la presunta intención de aprovechar el movimiento turístico en la Comarca Andina.

Desde la Policía de Río Negro destacaron que el procedimiento permitió prevenir posibles hechos delictivos y reforzar la seguridad en plena temporada.

Refuerzo de controles

El operativo se enmarca en los controles preventivos que se intensifican en El Bolsón durante el verano, con el objetivo de proteger a vecinos y visitantes. La fuerza remarcó la importancia de la detección temprana y la respuesta coordinada para desalentar este tipo de maniobras.