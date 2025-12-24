A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este miércoles 24 de diciembre, previo a Nochebuena

Con motivo de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo se espera gran movimiento desde Neuquén hacia Chile. ¿A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este miércoles 24 de diciembre? El detalle de los valores en la previa de las fiestas de fin de año.

Este miércoles el peso chileno cotiza a $1,6 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan 160.000 pesos argentinos. Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 90.400 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este miércoles 24 de diciembre

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 24 de diciembre:

El dólar oficial cotiza a $1.425 para la compra y $ 1.475 para la venta, en las cotizaciones nacionales. En tanto, el dólar blue está a $ 1.477 para la compra y $ 1.480 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 24 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, martes 23 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.