A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este miércoles 24 de diciembre, previo a Nochebuena
Los valores de las divisas a tener en cuenta si se viaja a Chile con motivo de las fiestas de fin de año.
Con motivo de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo se espera gran movimiento desde Neuquén hacia Chile. ¿A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este miércoles 24 de diciembre? El detalle de los valores en la previa de las fiestas de fin de año.
Este miércoles el peso chileno cotiza a $1,6 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan 160.000 pesos argentinos. Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 90.400 pesos chilenos.
Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este miércoles 24 de diciembre
Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 24 de diciembre:
El dólar oficial cotiza a $1.425 para la compra y $ 1.475 para la venta, en las cotizaciones nacionales. En tanto, el dólar blue está a $ 1.477 para la compra y $ 1.480 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 24 de diciembre 2025?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, martes 23 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado hoy miércoles (23/12/2025)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada húmeda. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados. Portar cadenas.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Calzada mojada, lloviznando. Zona con animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Sectores poceados. Habilitado.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.
|Sectores poceados. Portar cadenas.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.
