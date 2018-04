Caso Lotería: Ferrari se le escapó a Interpol en Lima

Isidoro Ferrari, el condenado prófugo por el pago de coimas en Lotería, fue localizado días atrás en Cancún, pero Interpol no lo detuvo y solamente alertó a la Justicia rionegrina de su paradero. El aviso no fue suficiente porque, después de la comunicación, no fue posible localizarlo.

Este empresario, exconcesionario de los casinos rionegrinos, tiene una condena de cuatro años de prisión y está prófugo desde agosto del 2016 cuando el Suremo Tribunal de Justicia (STJ) dejó firme esa pena. Igual situación de fuga presenta el ex presidente de Lotería, Miguel Irigoyen, condenado a cinco años, por el cobro de coimas.

Según los registros de Migraciones, Ferrari estaba en Miami en ocasión del fallo decisivo y, desde entonces, nunca más ingresó al país.

Ahora, Interpol recalificó su solicitud de captura con alerta roja, previa solicitud de compromiso de la Justicia rionegrina para su extradición, y lo hizo después que detectara su presencia en territorio mexicano.

Puntualmente, esa fallida captura comenzó en la tarde del lunes 5 de marzo en el aeropuerto Internacional de Cancún. Arribado –presumiblemente– de la ciudad de Miami, Ferrari intentó ingresar a México y, en la verificación documental, la oficina de Migración advirtió una alerta por parte de Interpol. Aun así, las autoridades mexicanas decidieron no detenerlo y, en cambio, lo obligaron a dejar –en forma inmediata– el país.

Así, Ferrari abordó un avión con destino a Perú, puntualmente el vuelo 2455 de Latam. Partió luego de la medianoche del 5 y llegó a Lima cerca de las 6.30.

Mientras tanto, Interpol informó al Poder Judicial rionegrino de esa localización en México, a pesar de que el prófugo ya no estaba en ese país cuando la notificación llego el 6 de marzo a la Cámara que resguarda la causa de Lotería, que preside la jueza civil María Luján Ignaci.

Ese mismo día, la magistrada respondió al organismo y ratificó el pedido de detención para Ferrari. Pero, ya era tarde cuando la policía internacional reaccionó. No lo encontró, aunque todo indica que seguiría en Perú.

Ferrari está condenado por el delito de “cohecho activo” (pago de coimas) en favor de Irigoyen. Ese delito –de por sí solo– no arrojaría ningún aviso especial en las notificaciones de captura de Interpol, que registra por colores en sus alertas.

Recién, ahora, ese organismo confirmó su pase a alerta Roja para su inmediato arresto y, para eso, solicitó al tribunal rionegrino un compromiso de trámite para su inmediata extracción cuando se concrete su apresamiento.

Inicialmente, Ferrari figuraba con “notificación Azul”, destinada esa categoría a la “localización o identificación de una persona que resulta de interés en una investigación penal, o la obtención de información relativa a ella”.

En cambio, la alerta Roja equivale directamente a “lograr su detención o detención preventiva de personas con miras a su extradición”.