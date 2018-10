Ceramistas podrían quedarse sin suministro de gas para sus fábricas

El secretario general del Sindicato Ceramista, Alejandro López afirmó que “llegó hoy una intimación de que al no tener regularizada la duda de gas y no tener un contrato de un proveedor de gas, nos estarían cortando el suministro de gas el miércoles 17”.

El corte del suministro afectaría las tres industrias cerámicas: Fasinpat (ex Zanon), Cersinpat (ex Stefani) y Cooperativa Confluencia (ex Cerámica Neuquén)”.

López detalló que Camuzzi es empresa la transportadora, y el suministro a la fábrica debe ser adquirido a una empresa proveedora de gas. “Al atrasarnos en la factura dejamos de tener proveedor y después te inyectan gas de última instancia, pero te la cobran a precio dólar, y eso es lo que nos están cobrando”, manifestó López.

El ceramista explicó que no hay un dato preciso sobre el monto de la deuda, pero calculó que “hoy si habláramos de un valor de la factura, desde el vamos está triplicado o cuatriplicado el valor real que debiera tener en base al consumo”.

La notificación causó preocupación en los trabajadores de las tres industrias administradas de forma cooperativa por sus propios trabajadores. “Te pueden venir a cortar y se termina la experiencia bajo gestión obrera, y por ende se da por cierre a 350 puestos de trabajo”, expresó López.

El ex legislador provincial mencionó que en un encuentro con el gobierno hace dos meses atrás, el ministro Mariano Gaido se había comprometido a que no se iban a realizar cortes del servicio de gas y luz.

El gremio realizó una asamblea hoy, donde se decidió convocar a una reunión urgente con representantes del gobierno provincial.

El martes 16 realizarán una conferencia de prensa a la 10 en la puerta de Zanon, “y si no tenemos respuesta, el miércoles vamos a cortar la ruta a partir de las 6 de la mañana”, anunció López.