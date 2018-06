Cómo será el voto de los senadores de la región sobre el aborto

Los líderes de los bloques de Cambiemos, el PJ Federal y el kirchnerismo en el Senado anticiparon su apoyo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y coincidieron en el que proyecto se trate antes del receso de julio.

Ante el inminente debate en la Cámara Alta, luego de la media sanción en Diputados, los senadores de la región preparan su postura.

Luz Amarilla:

Guillermo Pereyra, MPN Neuquén: “Soy un hombre católico, tengo mis reservas al respecto, pero también creo que hay que respetar a la mujer que es dueña de su cuerpo y nadie puede decidir lo que tiene que hacer”.

Lucila Crexell, MPN Neuquén: “En lo personal, no estoy de acuerdo con el aborto. No obstante, estoy dispuesta a escuchar y estoy permeable a las argumentaciones. No desconozco el problema de salud pública”.

Luz Verde:

Magdalena Odarda, RIO Río Negro: “Los abortos clandestinos son un problema de salud pública. Como estado laico, la opción es clandestinidad y muerte de mujeres o salud pública para todas las mujeres argentinas”.

Silvina García Larraburu, FpV Río Negro: “Siempre he trabajado por los derechos de las mujeres. Voy a estar en esa línea. Pero también valoro a las mujeres que contra todo llevan adelante sus embarazos”.

Marcelo Fuentes, FpV Neuquén: “El Senado debe tener un trámite veloz y queremos llegar al recinto alrededor del 13 de julio. No es un tema de persecución penal, sino de derechos. Esta es la etapa histórica de la mujer”.

Pichetto: “El tema es imparable”

P- ¿Por qué hay que aprobar la despenalización? R- Porque es totalmente injusto que una situación compleja que viva la mujer tenga que ser penalizada en el código penal. Responde además al derecho legítimo de la mujer a decidir, y fundamentalmente porque el Estado desprotege a las mujeres más pobres, que terminan siendo víctimas de abortos clandestinos y poniendo en riesgo su vida. Este es un reclamo de las mujeres que cruza transversalmente la sociedad, y el Congreso tiene que actuar con una mirada inteligente, una comprensión de la evolución social, y respetando posiciones religiosas, pero legislando desde una visión laica. Y con las leyes dar respuesta a las graves situaciones que se viven en la sociedad.

P- ¿Qué va a pasar en el Senado? R- Yo tengo confianza en que el tema es imparable. El Senado va a dar un debate importante, como hizo la cámara de Diputados. Quiero hacer un reconocimiento especial a Diputados, han estado a la altura de la jerarquización del Congreso. El Congreso, siempre un órgano vituperado, criticado, demuestra que frente a temas trascendentes discute con altura y responsabilidad. Diputados ha hecho un largo debate, de casi tres meses, y el Senado tiene que actuar de la misma manera, pero con más rapidez. Me parece que en tres semanas el Senado está en condiciones de estar votando, antes del receso invernal. Y tengo la confianza de que se puede votar la ley como viene, con la media sanción que viene de diputados. Es lo que yo pienso. Es un tema que hay que conversar con otros bloques, pero ya adelanto que estuve conversando con el presidente del bloque de Cambiemos-UCR y coincide en este plazo. Y me parece que por ahí va la cosa. De trabajar con responsabilidad, pero acotar. El tratamiento en comisión puede demorar dos o tres semanas y en la tercera podríamos votar la ley, no es irrazonable

P- ¿Cuánto pesa la opinión de los jefes de bloque en este tipo de tema? R- Es un tema muy especial, porque no es un tema de partido, no es un tema de disciplinamiento. Tiene que ver con una construcción de carácter individual, hay siempre un voto individual. Pero me parece también que los representantes del pueblo tienen que ver cómo evoluciona la sociedad, las nuevas demandas, el nuevo rol de la mujer.

P- Estuvimos siguiendo los últimos dos meses poroteos, sondeos, números en Diputados. ¿Hay algún conteo provisorio? R- No, todavía esto no empezó acá. Hay que ir hablando. Empiezan a haber definiciones. Hoy hablé con el gobernador de La Pampa a quien felicité por la posición que tuvieron los diputados de La Pampa, y me ratificó que los dos senadores del peronismo de La Pampa van a votar afirmativamente.