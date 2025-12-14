El Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 14 al 19 de diciembre 2025, signo por signo 

Comienza una nueva semana, la tercera de este diciembre 2025, y Mhoni Vidente nos deja el horóscopo semanal para todos los signos del zodiaco, como lo hace habitualmente. En un video publicado en su canal oficial de YouTube, la destacada pitonisa le deja pautas a cada signo sobre lo que les depara el destino en los próximos días.

Predicciones de Mhoni Vidente horóscopo semanal del 14 al 19 de diciembre 2025

Reconocida a nivel mundial por sus acertadas predicciones, nos acerca también consejos sobre las oportunidades y los desafíos que se nos presentan para lograr abundancia, riqueza y estabilidad en todo sentido. Además, el mensaje del arcángel Miguel para todo el zodiaco.

Aries

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Martes. Colores: Rojo y Negro. Números de la suerte: 14, 33 y 65. Signos compatibles: Libra, Leo y Capricornio.

Tocan éxito y triunfo. Van hacia arriba y crecen en lo económico. Inversiones y compras importantes: es esencial que construyan patrimonio para sentirse seguros. Semana de mucho amor y pasión; de reconciliación amorosa; de cierre de año. Actualizan y ordenan pagos y papeles. Organizan un viaje para despejarse. Los buscan por negocios o un trabajo nuevo para 2026. Reciben un premio grande y dinero extra por juegos de azar. Combinen sus colores de la semana y estrenen ropa. Eventos y fiestas. Días de sensualidad y amores prohibidos. Tengan equilibrio en todo lo que hacen. Arreglen su casa para las fiestas. Si están en pareja, siguen bien y estables.

El consejo de las cartas: Sigan capacitándose y organicen su agenda de estudios y cursos 2026, que será un año de reacomodar todo y volver a empezar. Un gran amor les tocará la puerta; si están en pareja, embarazo en puerta.

Mensaje del arcángel Miguel: Reconocimiento económico y laboral. Tengan fuerza para seguir adelante; sus logros los ayudan para su futuro y para ser líderes. No confíen tanto en los demás: no crean todo y sean más cautelosos con quienes los rodean.

Tauro

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 01, 20 y 62. Signos compatibles: Escorpio, Virgo y Acuario.

Suerte en juegos de azar y lotería. Traen doble suerte rápida y abundancia económica. Regalos grandes y premios. Cierran negocios y contratos muy buenos. Preparan vacaciones para fin de año. Semana de eventos y fiestas: traten de comprarse ropa, zapatos y perfumes. Organizan para empezar un nuevo curso aparte de su carrera. Pagan deudas y sanan su economía. Arreglen su casa para las fiestas. Limpien, reacomoden sus muebles y saquen todo lo que no usan para cambiar las vibras. Los buscan muchas amistades para hacer un viaje juntos: vayan. Manténganse saludables y con buenos hábitos. Si están en pareja, siguen muy bien. Les ofrecen un nuevo trabajo: acepten; el 2026 será un muy buen año en lo laboral, en cuanto a cierre de contratos y en inicio de un negocio propio.

El consejo de las cartas: Sentir el mundo. Salgan de viaje, conozcan gente, estudien idiomas. Arreglen asuntos legales y no dejen nada pendiente este 2025 para empezar el nuevo año con buena vibra. Sintonicen su energía y administren su tiempo.

Mensaje del arcángel Miguel: Ley de atracción. Lo que pensamos es lo que recibimos y se realiza. Piensen en positivo, no se enganchen con chismes ni con gente conflictiva o negativa. Apliquen esta ley todos los días y recibirán riqueza y abundancia.

Géminis

Carta de la semana: El Ermitaño. Día de la suerte: Viernes. Colores: Verde y Amarillo. Números de la suerte: 17, 19 y 23. Signos compatibles: Leo, Libra y Capricornio.

Encuentran la solución y las ganas de estar mejor. Es importante que puedan resolver todos sus problemas legales, personales y laborales. No carguen rencores, corajes guardados o problemas ajenos: saquen todo, solucionen y avancen. No están solos. Premio importante. Cambien de actitud, sonrían más, no desesperen ni piensen en negativo. Levántense con buena vibra, agradezcan, piensen en positivo y se realizarán. No gasten demasiado en regalos: ahorren. Traten de comer mejor y mantener buenos hábitos. Buenas relaciones públicas y políticas: los invitan a trabajar con gente poderosa para 2026. Abundancia y riqueza en el próximo año. Recuperan estabilidad económica. No se aceleren en situaciones negativas. Si están en pareja, siguen muy bien. Semana de pasión y nuevos encuentros.

El consejo de las cartas: Despertar nuevo en esta semana. Inician algo, experimentan cosas nuevas y avanzan. Traten de mirar más allá para estimular la riqueza y la estabilidad. ¿Cómo se ven en 2026? Miren más allá y visualicen todo lo que desean para que su mente lo asimile y lo logre.

Mensaje del arcángel Miguel: Inspiración. Son fuente de inspiración para los demás. Busquen lo que los inspira a ustedes para seguir adelante. Sorpresa muy agradable que los llenará de fe, felicidad y esperanza.

Cáncer

Carta de la semana: El Juicio. Día de la suerte: Lunes. Colores: Verde y Blanco. Números de la suerte: 25, 30 y 61. Signos compatibles: Sagitario, Piscis y Aries.

Semana mágica, de arreglar asuntos legales, de cierre de año y de tener buena actitud para mejorar y cambiar. Quítense pensamientos negativos, de rencor, coraje o venganza y sentimientos ajenos. Reciben buenos premios. Traten de mantenerse en movimiento y seguir buenos hábitos. Resuelven temas legales a su favor. Manifiesten lo que quieren que lo tendrán en sus manos: tendrán lo que desean para ser felices. Manifiesten lo que quieren para 2026. Sean más desconfiados y cautelosos. Descansen más para recuperar su estabilidad y alegría. Es el momento del perdón: perdónense y perdonen. Recuperan la estabilidad emocional y laboral; busquen nuevos y mejores trabajos. Sigan estudiando. Regalo inesperado.

El consejo de las cartas: Sanen su corazón, dejen el pasado atrás y reciban todo lo bueno. Sorpresa económica grande que los ayudará a pagar deudas y crecer.

Mensaje del arcángel Miguel: Deben estar preparados para un nuevo embarazo o nacimiento en 2026. Tendrán la bendición del arcángel Miguel.

Leo

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Jueves. Colores: Azul y Blanco. Números de la suerte: 11, 22 y 29. Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Tauro.

Riqueza, estabilidad y crecimiento. Semana mágica, de mucho trabajo y estabilidad amorosa; de quitarse malos pensamientos y de no hablar de más. Sean más discretos. Reciben dinero extra: ahorren. Viajan con un familiar. Semana de fiestas y eventos: no coman ni beben de más. Si algo no se puede resolver, pasen y avancen. Quítense problemas y angustias del pasado. Premio importante. Viajes importantes en puerta. Sigan estudiando. Ahorren y no gasten tanto en los otros. En 2026 tendrán espíritu vagabundo y harán muchos viajes. Tiempo de tranquilidad y paz; piensen qué hicieron en 2025 y qué les faltó para ser felices.

El consejo de las cartas: Cuidado con caídas o hacer excesivo ejercicio: sean muy precavidos. Busquen espacios para ustedes. Los busca una expareja para darles u regalo: cuidado con brujerías o mal de ojo. «Yo soberano»: fuerza y determinación para ser alguien importante en la vida.

Mensaje del arcángel Miguel: Práctica diaria: hagan cosas rutinarias; la práctica diaria hace al maestro. Cuídense de envidias, mal de ojo y gente tóxica.

Virgo

Carta de la semana: La Templanza. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Blanco y Naranja. Números de la suerte: 03, 04 y 08. Signos compatibles: Tauro, Aries y Capricornio.

Tranquilidad, paz y serenidad en las crisis. Encuentran la equidad y la solución en los problemas graves. Compra importante. Usen su dinero para sentir que vale. Semana de mucho trabajo, cierre anual y juntas laborales para proyectos 2026. El próximo año viene con estabilidad amorosa, casamiento o embarazo. No coman de más, cuídense. Traten de dormir más y descansar mejor. Les llega un reconocimiento laboral por este año que los hará sentir muy bien. No vuelvan con amores del pasado ni regalen cosas a quienes no lo merecen. Van en al dirección correcta para una vida mejor: vayan paso a paso y no se aceleren. Cuídense de los chismes en la familia y no hablen de sus cosas. Viene un año de mucha realización.

El consejo de las cartas: Respiren profundo, analicen qué quieren para ser felices y traten de pensar en positivo. Evento familiar que los reúne.

Mensaje del arcángel Miguel: Cuídense de malas personas del pasado, del mal de ojo, brujerías y de gente que los lastimó. Préndanle una vela blanca y récenle.

Libra

Carta de la semana: As de Bastos. Día de la suerte: Lunes. Colores: Verde y Rojo. Números de la suerte: 12, 16 y 27. Signos compatibles: Géminis, Aries y Acuario.

Poder, determinación y crecimiento. Tienen el poder mental de cambiar su día y de hacer una semana mágica con buenas ideas y buenos momentos en todo sentido. No carguen con asuntos del pasado. Resuelven temas legales pendientes. Disfruten de este momento; fiestas y eventos. Reciben un regalo que les da mucha alegría. Es tiempo de ser prudentes; no hablen ni comenten nada, sean discretos. No le pongan límites al 2026: el único limitante es su cabeza. Vuelvan a estudiar; inicien negocio propio. Semana mágica en lo amoroso. No vuelvan con amores del pasado. Transformación mágica en todos los sentidos.

El consejo de las cartas: Semana excelente en lo laboral. No gasten de más. Sorpresa por un embarazo familiar que les dará mucha alegría.

Mensaje del arcángel Miguel: Sean auténticos en todo lo que hagan; no le copien nada a nadie: eso los llevará al éxito y al triunfo. Cuídense en su trabajo; cuídense de chismes y de su familia política. Protéjanse, préndanle una vela roja al arcángel Miguel y récenle.

Escorpio

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Viernes. Colores: Azul y Amarillo. Números de la suerte: 05, 10 y 63. Signos compatibles: Cáncer, Tauro y Piscis.

Viajes, romanticismo y abundancia económica. Hagan un inventario de lo bueno y lo malo de este 2025 y quédense con lo bueno. Lo malo y lo negativo sólo hay que recordarlo para no repetirlo y sacarlo de sus vidas. No den segundas oportunidades: sólo vale que ustedes sean felices y estén bien. Reciban el 2026 con la mejor actitud. Semana de fiestas y eventos; premios importantes. Traen buena actitud, buena energía y ganas de enamorarse. No carguen con problemas familiares que no son de ustedes: suelten. Arreglen su casa. Semana de cierre de año, exámenes y pagos. Gasten en ustedes y no tanto en los otros. Comuníquense con gente que hace tiempo que no ven. Todo se alinea a su favor. Si están en pareja, siguen muy bien.

El consejo de las cartas: Humos y espejos. Cuídense de fraudes y revisen bien lo que compran; pidan respaldo y garantía. Vean más allá de lo ordinario: sean auténticos y originales que viene un 2026 de estabilidad económica y progreso mental.

Mensaje del arcángel Miguel: Merecer. Es tiempo de merecer cosas positivas, estabilidad y un mejor vivir. Pídanle protección.

Sagitario

Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 09, 45 y 66. Signos compatibles: Leo, Cáncer y Aries.

Suerte en juegos de azar; abundancia y estabilidad económica. Reconocimiento. Semana de muchos compromisos y regalos inesperados. Estabilidad amorosa. No carguen cuestiones del pasado, problemas ajenos ni pensamientos negativos. Busquen estabilidad y crecimiento espiritual. Cuídense de chismes, de personas tóxicas o de gente del pasado que se quiere vengar: corten esas energías. Dinero rápido y fácil. Premio importante. Riqueza y crecimiento; prosperidad sin límites. Controlen su mal carácter y confíen en sus ideas. Sean más discretos y no hablen de más. Cambien sus patrones de comportamiento negativos y mejoren hábitos. Viajen y gasten más en ustedes. Si están en pareja, siguen muy bien.

El consejo de las cartas: Espíritu de abundancia. Traen buena vibra, buen espíritu, prosperidad y estabilidad. Inviertan en ustedes. La máquina del tiempo no existe. No regresen atrás, eso ya pasó: asimílenlo, reaccionen y que no vuelva a pasar.

Mensaje del arcángel Miguel: Suelten ,lo que no era para ustedes: situaciones negativas, vicios, lo que no los deja ser felices. Él los abraza en abundancia y amor. Suelten para recibir cosas nuevas.

Capricornio

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Martes. Colores: Rojo y Blanco. Números de la suerte: 06, 13 y 24. Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Premio grande en todos los sentidos. Semana de muchos eventos y de cierre del año. Semana de tener lo que tanto deseaban: estabilidad, riqueza, reconocimiento y abundancia. No sean demasiado confiados: desconfíen de todos para no decepcionarse o desilusionarse. Momento de crecer, de pensar más en ustedes y de tener más estabilidad económica. Planean un viaje. Buscan un mejor trabajo para el 2026 pero no lo cuenten. Arreglen su casa para las fiestas. Arreglan la papelería. Paguen deudas y sanen su economía. Momento de crear cosas nuevas para el próximo año. Controlen sus impulsos, su mal carácter y su forma agresiva y determinante de pensar. Formen patrimonio. Conocen gente nueva pero no todos son buenos: cuidado.

El consejo de las cartas: Semana de movimientos poderosos hacia la abundancia y la estabilidad. Motivos para ser felices. Reciben una buena noticia familiar o un premio grande.

Mensaje del arcángel Miguel: Disfruten y dense gustos a ustedes y no tanto a los demás. Aprovechen su tiempo. Riqueza, estabilidad y abundancia.

Acuario

Carta de la semana: El Carro. Día de la suerte: Jueves. Colores: Azul y Amarillo. Números de la suerte: 15, 21 y 31. Signos compatibles: Géminis, Leo y Libra.

No se detengan, avancen y progresen. El tiempo vale, aún no terminó el año: aprovechen el día a día y realícense. Solucionen problemas. Es tiempo de progresar, hacer dinero, crecer en lo laboral y ser felices. Semana de trabajo extra, más dinero y nueva oferta de trabajo. No gasten mucho en eventos y regalos. Apoyan a un familiar enfermo. Los buscan amigos de otros lugares para invitarlos a un viaje: acepten y vayan. Arreglan papeles. Reconocimiento laboral. Siempre hay un motivo para ser felices, dejen lo negativo atrás y avancen. Cierran proyectos para el 2026. Renovación. Si están en pareja, dejen celos e inseguridades de lado.

El consejo de las cartas: Encuentros íntimos con amores prohibidos: tengan mucho cuidado. Años nuevo, felicidad nueva: sólo deben concentrarse en su espíritu y así lograrán lo que desean en la vida.

Mensaje del arcángel Miguel: Retoman su estabilidad económica. No gasten de más: paguen deudas y sanen su economía. Vuelvan a estudiar. El arcángel Miguel los ayudará a protegerse de chismes y gente tóxica.

Piscis

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Azul y Rojo. Números de la suerte: 07, 40 y 68. Signos compatibles: Cáncer, Virgo y Escorpio.

Dios no se equivoca: él les dice que pidan que se les dará. Pidan con buena energía y entusiasmo. Momento de felicidad. Recuperan lo perdido. Tendrán más estabilidad económica, amor propio y buen futuro. Fiestas y eventos. Premio grande en loterías y juegos de azar. Los buscan para un nuevo trabajo. Apoyo espiritual y de alguien que está con Dios que les abre el camino. Cuídense de gente tóxica y negativa, y díganle no a amores prohibidos que sólo les quitan tiempo. Saquen cosas que no usen para mover energías. Momento de mejorar y rejuvenecer. Si están en pareja: embarazo en puerta, propuesta de matrimonio o compromiso firme.

El consejo de las cartas: Explosión de magia y abundancia será en estos días. Pidan que se les dará. Vean qué trabajo quieren para el 2026. Sean discretos: no hablen de sus planes ni metas. Vivan el día a día y cumplan sus propósitos 2025. No dramaticen ni exageren.

Mensaje del arcángel Miguel: Éxito rotundo en todos sus planes. Felicidades, lo lograron. Sean discretos, guarden su dinero y no presten nada. Semana mágica, disfrútenla.