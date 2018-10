Corrupción de menores: el oficialismo pasó toda la carga al FpV

El oficialismo habló pero no se involucró y descarga todo el peso político-institucional en el FpV sobre la situación del legislador de Javier Iud, sospechado en una causa de presunta corrupción de menores.

Ayer, el presidente de la bancada de Juntos, Alejandro Palmieri resaltó lo “grave y delicado” de la denuncia pero no fue más allá. No habrá “utilización política. Somos diferentes”, separándose de la actitud del FpV ante la denuncia de abuso de sexual contra el diputado Rubén López, quien inmediatamente tomó licencia y, luego, renunció a su banca. “Será el bloque del FpV quien defina qué hacer, porque, hasta ahora, la Justicia no realizó ningún pedido de desafuero a la Legislatura. Si se solicita, es política nuestra, tratarlo y otorgarlo”, afirmó el vicegobernador Pedro Pesatti a AM La Carretera. “Ahora, la definición es del FpV” que “deberá mostrar si tiene coherencia o no”, aludiendo también al proceso del caso López.

El bloque del FpV ya asumió una irrestricta defensa de Iud. En un comunicado, esa bancada –que preside Alejandro Marinao– encuadró el caso en la política, otorgando un pleno respaldo y creyendo “plenamente” en la inocencia de Iud. Esta postura institucional incomodó a parte de la dirigencia que, igualmente, mantuvo su alineamiento.

En lo judicial, el intendente de San Antonio, Luis Ojeda concurrió espontáneamente a la fiscalía y se puso a disposición de la fiscal Paula Rodríguez Frandsen. Lo hizo cerca de las 10, acompañado por el abogado Néstor Torres, quien también defiende al legislador. “Pudimos hablar -dijo Torres a “Río Negro”- directamente con la fiscal. Nos llevamos copia del expediente y en los próximos días tendremos acceso a las cámaras gesell (que se le realizaron a la menor denunciante). Más no podemos contar. Tenemos que ver qué es lo que figura en el expediente”, explicó.

Iud afirmó que no tomará licencia. Palmieri tampoco se involucró en la cuestión. “Es decisión personal y de conciencia” aunque recordó la inmediata licencia adoptada por López cuando se conoció la denuncia.

Inicialmente, el bloque de Juntos mantuvo silencio pero, tras el comunicado del FpV, salió con su estrategia. Palmieri habló con “Río Negro” con dos líneas bien definidas: no involucrarse en el proceso político-institucional, dejándoselo –por ahora– al FpV y, simultáneamente, expresarse –como siempre– de las “diferencias” con esa fuerza opositora.

“Somos diferentes. No hemos hecho comunicado en un hecho muy grave y delicado, porque no haremos ningún uso político. Nuestra posición es proteger la víctima y dejar actuar a la justicia, como siempre. Nuestro accionar es diferente al Frente para la Victoria, que inmediatamente hicieron un uso político”, afirmó Palmieri.

