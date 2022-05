Debutaron los cinco neuquinos en la comisión de Energía de Diputados

Como buenos representantes de la provinxia de Neuquén, los cinco diputados nacionales integran la comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados de la Nación.

Son 34 los integrantes de este cuerpo que ofrece una tribuna amplificada para plantear temas vinculados a la producción de energía eléctrica y de los hidrocarburos como Vaca Muerta.

Por eso, más allá de las diferencias que seguramente cultiven los diputados Pablo Cervi (Evolución Radical), Rolando Figuera (Movimiento Popular Neuquino), Francisco Sánchez se quedó con la vicepresidencia 1° (PRO), Tanya Bertoldi y Guillermo Carnaghi, quedó como vicepresidente 2° del cuerpo (Frente de Todos) se unieron en una selfie que aprovechó el exvicegobernador de la provincia para testimoniar el momento. Para darle un toque regional deberían haber invitado a la foto al diputado rionegrino, cipoleño de pura cepa, Aníbal Tortoriello (PRO).

En relación con el tema energético, Cervi dijo que el sector, que se proyecta a largo plazo, necesita reglas claras que no cambien cada cuatro años. «Esta incertidumbre se traduce en el faltante de equipos para el desarrollo del potencial energético de la cuenca, se traduce en la falta de infraestructura necesaria para la industria y para la gente que vive en Añelo -que, por ejemplo, no tiene gas o servicios básicos-, se traduce en que Neuquén no recibe lo que le corresponde por el recurso», manifestó el diputado nacional.

Carnaghi expresó estar “muy honrado y agradecido en permitirme ocupar este lugar para llevar la voz del pueblo neuquino donde se van a dar debates muy importantes para nuestra provincia. Hace 4 años los patagónicos teníamos que organizarnos para hacer llegar el reclamo de un sector energético devastado y con la provincia con un déficit superlativo; hoy, gracias a las políticas energéticas de nuestro gobierno, tenemos niveles récord de producción y se nos abren nuevas discusiones sobre cómo potenciamos la recuperación hidrocarburíferas que estamos viviendo”.

Bertoldi sostuvo que “la puesta en marcha de la Comisión va a ser el punto de partida para temas centrales en nuestra agenda, que son los temas que hoy tienen en su mesa los neuquinos y neuquinas. Porque discutir sobre energía y combustibles es discutir sobre más trabajo para nuestros vecinos y vecinas, más oportunidades para nuestros jóvenes y más recursos para nuestra provincia”.

“Tenemos el desafío de consolidar el crecimiento del sector energético y acompañar las políticas del gobierno de Alberto y Cristina que viene gestionando el compañero Darío Martínez desde la Secretaría de Energía”, agregó Carnaghi, mientras que Bertoldi sostuvo que “no hay mejor diálogo que poder escuchar a todos los sectores involucrados, como se viene haciendo desde el Ejecutivo y en varios debates que se están dando en esta Cámara, porque la cuestión energética atraviesa los principales ejes de toda política pública a largo plazo: el empleo, la producción, la economía, el medio ambiente, la planificación de obras. Esperemos se den los debates con la riqueza que necesitamos”.

Para la presidencia de la comisión fue electo el chubutense Santiago Igon (Frente de Todos), mientras que la 1° Vicepresidencia fue para Francisco Sanchez (Pro).