El aborto legal, en manos de diez senadores indefinidos

En la semana, a través de un comunicado, los tres senadores cordobeses, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez del Pro, y Carlos Caserio (vice de Pichetto en el bloque del PJ), advirtieron que acompañarán la sanción, pero exigieron cambios. Sumaron su firma el misionero Maurice Closs y la tucumana Beatriz Mirkin, y no descartan sumar en los próximos días más adhesiones. Pedirían incluir la objeción de conciencia para instituciones (y no sólo para médicos), y cuestionan incluso el plazo de 14 semanas establecido en al media sanción para acceder a un aborto no punible. También cuestionan la penalización por mala praxis y para aquellos profesionales que “dilataren” u “obstaculicen” sin justificación un aborto legal.

Los “poroteos” fueron protagonistas de las últimas dos semanas del debate en Diputados. En el Senado, hoy la mayoría de los sondeos entre legisladores dan un escenario de paridad. Los más rigurosos dan entre uno y dos votos más para quienes están a favor. Unos 10 senadores no han definido aún su posición. Del lado celeste, algunos llegan a asegurar que en realidad la ventaja es de entre 3 y 4 para el “no”. Al igual que en la Cámara baja, los “indecisos” definirán todo. En caso de empate, Michetti votará en contra.

Hay dudas, entre los mismos senadores, de cuánto más puede aportar al debate el Senado. Por Diputados pasaron, en dos meses, más de 700 expositores, incluyendo todo tipo de expertos, miembros de comisiones internacionales de derechos humanos, dos ex ministros y un ministro de Salud.

Los cordobeses exigen cambios: pedirían incluir la objeción de conciencia para instituciones y cuestionan incluso el plazo de 14 semanas.

Cómo juegan los senadores de la región

Miguel Picheto, Río Negro (PJ). El jefe de la bancada Argentina Federal es una de las principales espadas del proyecto en el Senado. Promovió premura en el tratamiento y busca evitar cambios al texto original.

Silvina Larraburu, Río Negro (FpV). Es parte del bloque de CFK. Criticó la decisión del gobierno de abrir el debate y se mostró cauta al dar su opinión, pero dijo que votará “a favor de los derechos de las mujeres”.

Guillermo Pereyra, Neuquén (MPN). El senador presentó un proyecto alternativo para iniciar el trámite de adopción desde el embarazo. “La vida es un don de Dios” y “el aborto legal no es una opción”, aseguró.

Marcelo Fuentes, Neuquén (FpV). El jefe del bloque de Cristina fue de los primeros en exigir un trámite rápido para el proyecto apenas obtuvo media sanción en Diputados. Informó que todo el bloque votará a favor.

Odarda: “Los gobernadores van a jugar fuerte”

R-La Iglesia, las iglesias, tienen incidencia como un sector importante de la población. Está bien que ellos puedan opinar y manifestarse. Lo que no está bien es la intolerancia que se dan en algunos casos, que creo que son grupos aislados. Hay una tensión muy fuerte y hay intolerancia hacia la opinión de los distintos sectores de la sociedad y eso se replica en la opinión de los senadores.

R-Para que la criminalización y la muerte no sea más política de Estado en Argentina. El aborto es una realidad, lo que se debate es si se criminaliza la interrupción del embarazo, o si interviene el Estado a través un sistema público de salud garantizando la seguridad de las mujeres.

Crexell: “No hay posibilidad de acompañar este proyecto”

P-¿Cuál es su posición frente a la despenalización del aborto?

R-Estoy en contra de la legalización del aborto. Desde lo personal estoy en contra del aborto, lo que no implica que no podamos debatir y esclarecer la problemática que trae aparejada en Argentina la clandestinidad para quienes desean interrumpir su embarazo. Lo que viene de Diputados no hay posibilidad de acompañarlo. Hay que diferenciar, una cosa es la despenalización, eliminar un tipo penal, y otra cosa es crear un derecho subjetivo a favor de quienes deseen interrumpir el embarazo.

P- ¿Posibilidad de acompañar con cambios?

R- Hay iniciativas alternativas que se están impulsando en el Senado, estamos evaluando hacer alguna presentación con un grupo de senadores, una propuesta que no desconozca la situación actual que se vive. Hay que analizar muy bien por qué una mujer llega a esa situación tan triste que es el aborto clandestino. Han fallado en el medio todas las instituciones. Pero no hay posibilidad de acompañar el proyecto.

P-¿Por qué?

R-Tiene una gran incoherencia con el marco jurídico, con las convenciones y tratados internacionales de Derechos Humanos. El mismo Código Civil establece que se considera que hay vida desde el seno materno.

P-¿Sólo una cuestión legal?

R-Sí, y además porque yo creo en la vida desde el seno materno.

P-¿Cuánto puede pesar la movilización feminista de acá al 8?

R-Yo no me voy a dejar presionar, ni modificar ninguna de mis creencias por una presión de sectores que entienden el feminismo desde un lugar que no comparto. Yo también soy una militante de la mujer y del feminismo, pero con otros métodos y formas. Por otro lado, la ampliación de derechos de la mujer implica una gran gama de responsabilidades. Si vamos a hablar de derechos, también hablemos de las responsabilidades.