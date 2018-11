El déficit de ARSA es de 100 millones y la nueva tarifa financiará mejoras

El plan de salvataje de la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA), destinado al mejoramiento de los servicios, tendrá como principal componente inmediato la reducción del déficit de 100 millones. Para eso, según la nueva conducción que encarna Omar Grill, se echará mano a los recursos que ingresarán por el reciente incremento tarifario del 95,70%.

La readecuación de precios fue inmediata, aplicándose en un solo tramo, pero recién entre diciembre y enero se conocerán los efectos para los usuarios.

La intención del decreto gubernamental conocido en octubre pasado fue “equilibrar el flujo de ingresos y egresos del servicio concesionado”, según los términos de la norma.

“La empresa tiene un desfasaje marcado como producto de la desactualización de la tarifa (de varios años), hoy es un problema, y hay que asumirlo”, admitió el reemplazante de Roger García.

Grill puso como ejemplo que los gastos que demandan las plantas de bombeo por servicios electricidad insumen unos 20 millones de pesos, con lo cual “haremos malabares con los pagos” pero “la realidad que debemos asumir es seguir trabajando con el apoyo que tenemos del gobierno provincial para buscar compromisos de pago”.

A su entender, el equilibrio financiero -una vez que se logre por vía de incremento tarifario- “será más que suficiente para llevarnos a una mejor prestación” de los servicios, y en ese sentido consideró como estratégica la norma aprobada en junio pasado por la Legislatura, que permitirá subas automáticas cada cuatro meses en base a la actualización de costos asociados a la tarifa.

En el orden de los ingresos, Grill defendió paralelamente lo actuado respecto de la última revisión tarifaria por parte del Departamento Provincial de Aguas porque en otras jurisdicciones los servicios básicos cuestan 1.500 pesos bimestrales.

El directivo consideró luego que se están armando equipos para diagramar trabajo preventivos tendientes a “trabajar fuertemente en el verano” y “bajar la emergencia porque no queremos ser una empresa de emergencia, lo cual no es un desafío menor”. No obstante, aclaró que “la emergencia va a estar siempre” como los casos ocurridos en Roca y Viedma, respecto de los colectores cloacales y el suministro de agua potable.

Sobre la ciudad del Alto Valle, hizo mención a que se está realizando un “ataque muy fuerte” con la reparación de 11 colectores, y que a través del Plan Castello, las obras permitirán el saneamiento en más del 80% en los problemas puntuales en cloacas.

Sobre los problemas de agua, indicó que se buscará un equilibrio porque tanto en esa ciudad como en otras, las tomas de terrenos generan una imposición en el traslado de servicio.

En cuanto a las quejas de los usuarios de Viedma ante las irregularidades cometidas por la adjudicataria de la reparación de un colector cloacal al Este de la ciudad, el nuevo directivo advirtió que “seremos contundentes en lograr encuadrar los plazos de obras, y las inspecciones serán claves”.