Festival de viáticos en Vialidad Nacional

Parece natural que trabajadores, técnicos y profesionales de las áreas Obras y Conservación tengan asignados viáticos , plus por exceso de banda horaria (similar a las horas extra) o adicional por operatividad fuera de zona (más de 50 kilómetros) cuando deban ocuparse de trabajos viales distantes de sus posiciones habituales. Lo inmoderado es que lo cobren, invariablemente, casi todos los 150 empleados del distrito Río Negro de la DNV, incluidos los del sector administrativo.

Sólo en los tres meses más recientes registrados ( mayo, junio y julio), se abonaron 5.155.488 pesos. Antes, de febrero a abril, 4.696.354. A ese ritmo se calcula una erogación anual de no menos de 15 millones de pesos.

Casi no hay empleado que no los cobre. Los viáticos se cuecen a granel en el distrito rionegrino de Vialidad Nacional. Y representan una suma millonaria durante el año.

Hay 82 personas trabajando en el área de Conservación y 31 en el área Obras. Un poco menos, 25, desempeña tareas administrativas de toda índole.

Raúl Obieta, al mando del distrito. No fue posible hablar con él.

Obieta llegó a Vialidad Nacional llamado para reemplazar al ex poderoso conductor Arturo Montero de Espinosa tras un amplio menú de irregularidades denunciadas por este diario: “tragadas” con el espesor del pavimento colocado, trabajos sobrecertificados y sobreprecios, obras pagadas pero no ejecutadas y supervisiones no hechas en las rutas 22, 23, 151 y 3, así como sospechas de negocios particulares y crecimiento patrimonial de hombres de la cúpula del distrito rionegrino.

Entre los que aparecen “viaticando” hay también supervisores investigados en esta trama denunciada por “Río Negro” pero no sancionada por el organismo (salvo mínimos, cosméticos, desplazamientos).

Personal con funciones de secretariado, así como responsables y agentes de áreas de administración central -incluidas Informática, Prensa, Legales y hasta Recursos Humanos- perciben adicionales.

Es en Administración donde se paga más dinero en concepto de “banda horaria”. La mayoría tiene montos muy parecidos.