Incendiaron un camión de la empresa que despidió a 35 trabajadores en Catriel

El clima por el conflicto en el sector petrolero llegó a su pico máximo con el incendio de un semi de un camión. Se trata de una unida de la empresa Gabino Correa que está en conflicto con al menos 35 trabajadores que fueron despedidos hace poco más de un mes. A pesar de que los trabajadores y el gremio de camioneros ya tenía la información de la reunión que convocó la secretaria de Trabajo para las 14 decidieron incendiar un camión de la firma con asiento en Catriel.

El secretario General de Camioneros Rubén Belich dijo que la situación “es insostenible” y adelantó que los “compañeros” querían quemar otro camión. “Estamos haciendo lo posible para evitar esto, pero estamos en una situación límite”, indicó. Según relató el gremialista tras la caída de la conciliación obligatoria se decidió comenzaron con medidas de fuerza.

El hecho ocurrió en el acceso sur de Catriel. Desde el gremio amenazan con bloquear el accesos a los yacimientos de la zona. El secretario de Trabajo de Río Negro Lucas Pica convocó una reunión para las 14 en la delegación de trabajo en Cipolletti.

Desde la empresa que dirige el exCEO de YPF Miguel Galuccio aseguraron que no se emitió ningún despido. Durante la conciliación obligatoria hubo avances con el sindicato de petroleros, pero no hubo acuerdo con camiones. Sino hay avances en la reunión de hoy, el sindicato convocará a un paro provincial. Fuentes de la empresa Vista aseguraron que no tienen ninguna vinculación con los trabajadores despedidos. Además repudiaron los hechos de violencia. “Nos sorprendió el nivel de violencia que se generó”, indicaron.