Muertes por cocaína adulterada en Neuquén: encuentran un fármaco veterinario en la droga secuestrada

La investigación por las presuntas muertes vinculadas al consumo de cocaína adulterada en la ciudad de Neuquén sumó en las últimas horas un dato clave: en la droga secuestrada durante uno de los allanamientos se detectó la presencia de Levamisol, un medicamento de uso veterinario utilizado como sustancia de corte.

La causa es impulsada por el Ministerio Público Fiscal, a partir de una alerta sanitaria emitida por el sistema de Salud provincial ante la sospecha de circulación de cocaína adulterada en Neuquén capital y zonas aledañas.

El caso se vincula a la muerte de dos hombres y a la internación de otras personas que habrían consumido la sustancia.

Un elemento central para el avance de la investigación fue el testimonio de un sobreviviente, quien logró precisar el lugar donde había adquirido la droga.

A partir de esa información, la fiscal de Narcocriminalidad Silvia Moreira ordenó una serie de medidas judiciales que permitieron identificar cuatro puntos de venta distintos y concretar igual número de allanamientos, con secuestro de estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

Los análisis realizados por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinaron que la cocaína incautada en uno de los domicilios allanados —el señalado por la víctima que sobrevivió— estaba adulterada con Levamisol, un antiparasitario de uso veterinario cuyo aspecto es similar al de la cocaína y que puede provocar graves efectos adversos en las personas.

Desde el Ministerio Público Fiscal se aclaró que este hallazgo forma parte de las líneas de investigación en curso por comercialización de estupefacientes y que, por el momento, no se estableció una vinculación directa entre la sustancia detectada y los fallecimientos registrados.

Tras confirmarse la presencia del medicamento veterinario, la fiscal dispuso la ampliación de los estudios sobre las muestras biológicas incorporadas al expediente y notificó a las autoridades sanitarias. El traslado del material quedó a cargo del Departamento Antinarcóticos de la Policía, mientras que los análisis específicos serán realizados en un laboratorio dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La investigación continúa en desarrollo con el objetivo de determinar responsabilidades, establecer el alcance de la venta de la droga adulterada y esclarecer las circunstancias que rodearon las muertes y las intoxicaciones registradas.