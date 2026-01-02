Año Nuevo con violencia en Centenario: le dispararon con una carabina y se salvó de milagro

Un violento episodio con un disparo de arma de fuego alteró el amanecer del jueves 1 de enero en Centenario. Un hombre fue hallado herido en plena calle y debió ser trasladado de urgencia al hospital. La policía demoró al presunto autor del ataque.

Un disparo en plena madrugada de Centenario y un herido tendido en la calle

Según informó el medio Centenario Digital, el hecho ocurrió en la intersección de El Salvador y Juana Azurduy. Personal de la Comisaría 52 llegó al lugar y encontró a un hombre consciente, con una herida de arma de fuego en la pierna derecha.

Ante la demora de la ambulancia, vecinos decidieron trasladarlo en una camioneta particular. En el trayecto se cruzaron con el móvil de emergencias y el herido fue derivado finalmente al hospital Dr. Natalio Burd.

El hombre quedó internado y fuera de peligro. Los médicos constataron que presentaba una fractura de tibia como consecuencia del impacto del proyectil. La investigación quedó a cargo de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.

Cámaras, allanamiento y el secuestro de una carabina calibre 22

Las cámaras de seguridad del sector aportaron datos precisos para reconstruir la huida del agresor, que escapó en un auto. Con esa información, la Policía logró identificar una vivienda en la zona de Parcelas.

El allanamiento se realizó durante la mañana del viernes 2 de enero y tuvo resultado positivo. En el lugar demoraron a un hombre con vinculación directa con el hecho investigado.

Durante el procedimiento secuestraron una carabina semiautomática calibre 22 con cartuchera y también el vehículo que habría sido utilizado para escapar tras el disparo.

La causa quedó en manos de la Fiscalía, quien se encargará de definir la situación judicial del demorado y la posible formulación de cargos.