Vuelos demorados y cancelados en Aeroparque: qué servicios a Neuquén y Bariloche están afectados

Vuelos demorados y cancelados en Aeroparque: los servicios afectados a Neuquén y Bariloche

Las vacaciones de verano 2026 empezaron mal para muchas personas que habían planificado viajar este 2 de enero en avión. Desde temprano se registran complicaciones en Aeroparque que provocaron la demora de vuelos o incluso, cancelaciones.

Según la información difundida, más de 50 operaciones entre despegues y aterrizajes quedaron afectadas. Mirá el detalle de los servicios afectados a Neuquén y Bariloche.

Vuelos demorados y cancelados en Aeroparque: qué pasó

Los vuelos complicados este viernes se debe a las tormentas que se registraron en distintos puntos del país. Según la información brindada por el sitio Noticias Argentinas muchos despegues registraron demoras de hasta una hora o más, pero en otros casos los velos tuvieron que ser hasta cancelados.

Aerolíneas Argentinas fue una de las compañías afectadas, la mismo sufrió la afectación de cinco de sus aviones que debido al granizo, quedaron en «inspección» y por esta razón no pudieron despegar.

Por su parte, cuatro vuelos de Flybondi debieron ser cancelados por diferentes motivos ya que varios de sus aviones se encuentran fuera de servicio.

Fuentes aeroportuarias indicaron, que la situación podría tender a normalizarse durante las últimas horas de la tarde y a medida en que las aeronaves afectadas puedan ser puestas nuevamente en servicio.

Los vuelos afectos a Neuquén y Bariloche

De acuerdo a lo informado en el sitio Aeropuertos Argentina, estos son los vuelos afectados:

Desde Aeroparque a Neuquén: cancelaron el FO5340