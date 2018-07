La falla que dejó sin luz a Zapala le costará al EPEN $43 millones

Sortear la emergencia, reparar en forma provisoria la red y cambiar finalmente las columnas de hormigón caídas le costará al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) unos 43 millones de pesos, según reconoció ayer el gobierno provincial. Es que solamente para hacer funcionar los grupos electrógenos alquilados se requiere un millón de pesos por día en combustible.

El cálculo final (con IVA incluido) asciende a 43.156.938 pesos contemplando que los siete equipos generadores permanezcan alquilados por dos meses. Si ese plazo se acota se podrán ahorrar unos 100.000 pesos por día, dado que eso es lo que cuesta su alquiler.

“Como este no es un nodo de Cammesa, como sucedió con el equipo que falló en el verano en Neuquén, no tuvimos acceso a esos equipos y además no quisimos esperar a ver si había voluntad y los alquilamos inmediatamente”, indicó el gerente general del EPEN, Raúl Barahona.

El auxilio consiste en siete equipos de generación que en total suman 6 KW y que junto a la puesta en funcionamiento de la red de 33 Kw y de las viejas reservas frías como la de Primeros Pinos permitirán brindar un normal servicio a toda la zona afectada por la caída de 8 torres de alta tensión.

Ese plan de emergencia costará casi 22 millones de pesos, prácticamente lo mismo que se presupuestó para el cambio de las columnas dañadas.

Mientras Barahona remarcó que “esta situación no fue por falta de mantenimiento”, explicó que “la reparación provisoria, que es remendar las columnas, va a estar lista entre el viernes y el sábado y los equipos se quedarán una semana más para las pruebas”.

Barahona detalló que “la solución final es la obra del anillado entre Chos Malal y Zapala que el gobernador Omar Gutiérrez dijo que saldrán a buscar financiamiento porque cuesta 30 millones de dólares, pero nos permitiría en una situación como esta poder recuperar el servicio en apenas media hora”.

Gutiérrez } también anunció una prórroga en el pago de Ingresos Brutos para los contribuyentes perjudicados de la zona y dos líneas de créditos del Banco Provincia por 100 millones de pesos para capital de trabajo y descuento de cheques al 15%.