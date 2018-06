La nieve se detuvo pero los problemas continúan

Todo parece indicar que lo peor del temporal de nieve ya pasó en la mayoría de las ciudades afectadas. Las principales rutas quedaron en su mayoría habilitadas, poco a poco los camiones con gas pudieron acceder a las localidades que había quedado aisladas y los viajeros varados en las terminales de ómnibus pudieron retomar viaje a sus destinos. Sin embargo, las complicaciones aún persisten en algunas localidades donde se sintió con mayor fuerza el temporal. Desde el Comité Organizador Preventivo informaron a última hora de ayer que permanecía intransitable el tramo de la ruta entre el aeropuerto de Zapala y La Rinconada, la Ruta 17 entre Plaza Huincul y Picún Leufú. El resto de los caminos se encuentran transitables. Pero recomiendan el uso de cadenas y evitar viajar de noche si no es necesarios. Es preferible el desplazamiento durante las horas del día. En cuanto al dictado de clases se resolvió que seguirán sin jornadas escolares en Loncopué, El Huecú, Las Lajas, Aluminé, Tricao Malal, Las Ovejas y Junín de los Andes. “Las condiciones van mejorando y el pronóstico es alentador aunque aún queda esperar las heladas y resolver algunas cuestiones en zonas específicas”, comentó ayer Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la provincia. En la ciudad de Zapala se vivió un lunes atípico como consecuencia del temporal de nieve que azotó la región durante el fin de semana. No hubo clases ni tampoco actividad en la justicia, municipio y otras reparticiones públicas por lo cual el movimiento vehicular se minimizó. Después del mediodía salió el sol y pese a que las bajas temperaturas se mantuvieron durante toda la jornada, algunas arterias comenzaron a descongelarse. En otras, en cambio, una gruesa capa de hielo las convertía en verdaderas pistas de patinaje. Para hoy se resolvió también en Zapala suspender el dictado de clases en el turno mañana y se evaluará en el transcurso de las horas el turno tarde. En otras localidades la situación era más compleja durante las primeras horas de la mañana. En Bajada del Agrio existía temor ante la falta de reservas en la planta de gas. En horas del mediodía de ayer el presidente de Hidenesa, Sergio Schroh, que la liberación de las rutas permitieron llegar con los equipos a los lugares que habían quedado aislados por el temporal. “Por ejemplo tenemos cuatro equipos en viaje a Chos Malal y Barrancias. Otros abastecerán a Las Ovejas, Loncopué y Aluminé. Los caminos se están despejando y los equipos están pudiendo seguir viaje”, dijo Schroh. El subsecreatrio de Defensa Civil agregó que desde Piedra del Águila pudieron continuar 99 camiones que habían quedado frenados por el corte de las rutas. En alrededor de 10 localidades se suspendieron las clases, principalmente en el turno mañana. En la mayoría, cuando por la tarde la nieve paró y el sol comenzó tímidamente a asomar los chicos tuvieron su jornada escolar. En Bariloche, la terminal fue un mundo de gente que debió esperar durante casi dos días a que mejorarán las condiciones climáticas para continuar los viajes en colectivo. El enojo fue generalizado y este diario pudo saber que en el mostrador de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte fueron radicadas al menos cuatro denuncias en la mañana de ayer por parte de pasajeros defraudados.

Las multas para las empresas, en caso de ser encontradas en falta, parten de un mínimo de 30 mil pesos. Según la normativa vigente, las transportistas deben garantizar alojamiento, traslado y comidas a los usuarios cuando están “en tránsito”, es decir cuando el viaje ya se inició y queda interrumpido por cualquier razón.

En cambio, no tendrían la misma obligación si la partida se demora por una razón ajena a la empresa.

Problemas en la UNC

La Universidad Nacional del Comahue decretó asueto administrativo para hoy y mañana debido a las condiciones climáticas y por una inspección a la red de gas que realizará Camuzzi. “Se dispuso asueto administrativo para el personal de todas las áreas que no cuentan con el servicio de gas en la sede Neuquén. El asueto no comprende al sector de Mesa de Entrada de las facultades que va a trabajar con normalidad de 10 a 13.

Se esperan fuertes heladas en la región, por lo que recomiendan transitar con suma precaución y el uso obligatorio de cadenas metálicas.

Dede Hidenesa confirmaron que con la liberación de las rutas, los equipos de gas garantizar el suministro de gas.

“Recordamos que hay que usar cademas metálicas, no líquidas y no viajar durante la noche si no es necesario”.

Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana.

Historias de

rescates

Durante el mediodía de ayer una joven futura mamá de 25 años que había comenzado con contracciones debió ser rescatada con un helicóptero en la comunidad Linares, en la zona de Naguel Mapi. Belén Tripailaf inició su trabajo de parto en horas de la mañana y pasado el mediodía los rescatistas la trasladaron hacia Junín de los Andes. La madre y el niño por nacer estaban en perfecto estado de salud.

Dos pacientes oxigeno dependientes y tres pacientes que se realizan diálisis también fueron rescatados con los helicópteros de provincia y del Ejército Argentino.

Seis pasajeros y dos choferes de la empresa Albus pasaron una verdadera odisea en medio de la nieve. El colectivo en el que se trasladaban desde San Martín de los Andes a Zapala quedó atorado en la nieve. Al no contar con señal de celular en el lugar, tuvieron que esperar a que pasara otro vehículo que pudiera dar el aviso. Finalmente una camioneta de la policía provincial pudo llegar hasta el lugar acompañada con una motoniveladora de Vialidad Nacional que fue abriendo camino. Alrededor de las 21.40 los viajeros arribaron a la terminal de Zapala. Los pasajeros fueron alojados en dependencias del Ejército Guarnición Zapala.

Malestar y enojo en los turistas varados en Bariloche

El arribo y partida de pasajeros en la terminal de ómnibus de Bariloche estuvo interrumpido durante casi 48 horas y generó un fuerte malestar entre los pasajeros. Muchos se quejaron por el destrato de las empresas y otros decidieron pernoctar en el lugar, para permanecer en alerta ante la reapertura de la ruta y porque nadie les pagaba un hotel.

La situación se alivió recién después de las 15, cuando quedó confirmado el desbloqueo de la ruta nacional 237 y comenzaron a salir los primeros ómnibus hacia Neuquén. También fue habilitada la conexión con Esquel y San Martín de los Andes.

Los viajeros no fueron los únicos en quejarse. Marcos Muñoz tiene una empresa de transporte que trabaja con charter y debía salir hacia Córdoba con un grupo de jubilados. Pero el temporal lo dejó varado en Bariloche más de 24 horas. Se quejó de que la información era contradictoria y “nadie se hace responsable”. Muñoz dijo haber trabajado más de 12 años con viajes continuos entre Bariloche y Roca y “nunca hubo la desorganización que se vio hoy (por ayer”.

Cristina Krempovich, de General Rodríguez (Buenos Aires) buscó mostrarse paciente, pero también contó sus penurias. “Tenía que salir el sábado a las 15.10, con Vía Bariloche. Pero hasta hoy seguimos acá y sin novedades. Anoche me volví al hotel y me hicieron una rebaja. Si no salimos hoy me voy a quedar en la terminal, porque el presupuesto no da”.

El municipio informó que el domingo a la noche entregó cenas a 12 pasajeros que eligieron acampar en ese lugar, a la espera de que se reanuden los viajes.

El enojo a media mañana era mucho, y se cruzaban historias de todo tipo. Gladis Munzenmayer había llegado de Chile, con destino a Neuquén, pero la empresa Andesmar decidió parar en Bariloche hasta tener paso en la ruta. No le pagaron comida ni alojamiento.

