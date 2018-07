Lento avance contra la violencia sexista en la Fadecs

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales comenzó a accionar luego de la presentación de una decena de denuncias por violencia sexista en menos de un año. La semana pasada y luego de una extensa sesión de Consejo Directivo, se aprobó el inicio de un sumario administrativo a un docente. Además se tomaron medidas sobre dos estudiantes, acusados por acoso y abuso.

El caso del profesor Horacio Sampayo fue el primero en abordarse. La denuncia había sido realizada en febrero por Verónica Trpin, docente de la Universidad y Carla Franquelli; docente y directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Fadecs. Ambas dieron su testimonio en la sesión.

En primer lugar, el órgano de cogobierno de la facultad dispuso medidas preventivas para que el docente investigado no se cruce con las denunciantes en ningún ámbito laboral.

La encargada de reunir la prueba y citar a los testigos será la docente y Trabajadora Social Liliana Enriquez, quién estará a la cabeza de la investigación como sumariante. Las docentes radicaron su denuncia amparadas por el “Protocolo de Intervención para casos de Violencia Sexista” aprobado en la Universidad Nacional del Comahue en 2014, así mismo lo hicieron otras mujeres desde febrero a este parte.

Franquelli había realizado una denuncia previa el 4 de diciembre de 2017 y hasta el momento no se había tomado ninguna medida, por lo cual continuaba dando clases junto al denunciado.

Trpin dijo que no se utilizaron los canales institucionales correspondientes ante esta situación. La denunciante propuso tener un lugar donde se trabaje de manera segura y donde “no seamos nosotras las que nos corramos de los lugares”.

La voz del defensor

En la sesión, que duró más de seis horas, también estuvo presente el abogado de Sampayo, Silvio Garrido, quien alegó que no hay una uniformidad en cuanto a las denuncias y que en el Consejo Directivo no hay una interpretación unánime de lo que se va a hacer en cada caso en particular.

“Yo de por sí dudo mucho de la validez de este protocolo, de su convencionalidad, de su constitucionalidad. ¿Dónde está el derecho de defensa del imputado? ¿Dónde está la posibilidad de estar presente acá y ejercer su defensa?” se preguntó.

En respuesta, la consejera docente Lieza Solaro le aclaró “que todavía no se lo ha sancionado, las medidas que se tomaron son preventivas porque, de por medio, hay violencia sexista que para nosotros es una denuncia grave, porque en esta Universidad se ha tomado como política la no violencia de género”.

José Luis Bonifacio, consejero de la oposición, le respondió a Garrido que el Consejo Directivo “es un órgano político elegido por sus representantes y no un tribunal de justicia”. Luego aclaró que “hay un procedimiento que no se cumplió, que es el informe del decano, que podría haber evitado toda esta situación”.