Los cambios en las Fuerzas Armadas abren un interrogante para Vaca Muerta

Desde el gobierno provincial, el ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido, indicó hoy que todavía no cuentan con información oficial ni fueron convocados. “Veo positivo todo lo que sea la descentralización de las fuerzas federales. En Neuquén tenemos una situación clara que es un límite con un país, que es extenso y con posibilidad de tránsito, no sólo a través de pasos fronterizos legales sino ilegales que suceden como consecuencia de costumbre e historia”, planteó.

Puertas adentro de las petroleras con presencia en Vaca Muerta, el anuncio generó más dudas que certezas. Si bien todas las operadoras consultadas coincidieron en que la seguridad es un tema importante para su trabajo y, en términos generales, para el desembolso de inversiones, también indicaron que “hay otros temas prioritarios que son definir la política energética del país”.

Desde algunas de las empresas advirtieron además que no queda en claro el alcance del anuncio realizado, dado que remarcaron que “Vaca Muerta no es un yacimiento, sino muchos y muy distantes, entonces no se entiende cómo van a hacer para protegerlos, porque no es equiparable por ejemplo a una represa que está en un lugar acotado”.

En tanto que desde otras petroleras aseguraron que la posibilidad de un ataque externo no está entre las variables que manejan, en las que la conflictividad proviene de algunos sindicatos y comunidades mapuches.