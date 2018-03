Maestros de Neuquén rechazaron la suba salarial por decreto

El secretario general del sindicato docente ATEN, Marcelo Guagliardo, dijo que si el gobernador, Omar Gutiérrez, otorga un aumento por decreto será un verdadero “retroceso”. “Pensar que un conflicto salarial se resuelve en un ámbito unilateral tiene un sesgo autoritario, a nosotros nos preocupa que se vuelva a insistir con ese tipo de metodología”, aseguró.

Ayer se desarrolló la primera jornada de la huelga de 48 horas que continuará hoy. En la capital hubo una marcha por la mañana y una permanencia frente a Casa de Gobierno que se prolongó hasta la tarde. Los docentes se sumaron a la movilización que reclamó justicia por el doble femicidio cometido en Las Ovejas. La investigación judicial señaló que Lorenzo Muñoz es el autor del asesinato de Carina y Valentina Apablaza, pero hace veinte días que permanece prófugo.

“La adhesión, de acuerdo a datos que tenemos, estaría rondado el 80%”, afirmó Guagliardo. Hoy y mañana se realizarán asambleas por seccionales y el sábado está previsto que se convoque el plenario de secretarios generales.

El gobierno provincial propuso prorrogar por un trimestre el acuerdo salarial pactado el año pasado, que constaba en actualizaciones trimestrales de acuerdo a la inflación.

“Nosotros decimos que es una propuesta incompleta, porque solamente prevé un trimestre, ¿y que pasa en el segundo o tercer trimestre del año? No hay previsibilidad de recuperar el salario durante 2018, tampoco hay una metodología de recuperación de salario. Esto es lo que está discutiéndose, y no es lo mismo que acordaron los otros sindicatos porque los otros sindicatos están discutiendo convenios colectivos y esto permite mejorar los salarios, claramente no es lo mismo. Nosotros lo que estamos planteando es que la actualización no sea solamente por el primer trimestre, que hasta acá sería la única propuesta que hace el gobierno, sino que se garantice durante todo el año”, sostuvo el dirigente.

Sobre la posibilidad de que la suba sea por decreto, Guagliardo respondió: “ATEN tiene representación, tiene ámbitos de discusión y nosotros tenemos una larga experiencia en discusión en mesas de negociación y el gobierno de la provincia también. Salvo que el gobernador opte por una salida autoritaria, unilateral, que flaco favor le haría a la vigencia de las instituciones en la provincia.”