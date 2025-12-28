Disturbios y robo frustrado: doble intervención policial durante la madrugada de domingo en Viedma

Dos alertas del 911 activaron procedimientos en distintos puntos de Viedma y permitieron aprehender a dos personas por disturbios y tentativa de robo.

Durante la madrugada de este domingo, personal de la comisaría 1 de Viedma intervino en dos hechos delictivos registrados en distintos puntos de la ciudad, tras alertas recibidas por el sistema 911 RN Emergencias.

Los procedimientos se desarrollaron entre la medianoche y las primeras horas de la mañana y culminaron con dos hombres aprehendidos, que fueron trasladados a la dependencia policial.

Disturbios y daños en la costanera

El primer hecho ocurrió cerca de las 00:00, cuando un llamado alertó sobre disturbios en un local nocturno ubicado en la zona de la costanera. Según se informó, un hombre había ocasionado daños en un vehículo estacionado.

Con los datos aportados, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones de la Fuente Pucará. Al intentar identificarlo, el hombre, de 44 años, se resistió y agredió al personal policial, por lo que fue reducido y trasladado a la comisaría.

Aprehendido in fraganti

El segundo procedimiento se registró alrededor de las 05:00, cuando el 911 alertó sobre una situación sospechosa en calle Perito Moreno, donde un sujeto intentaba abrir vehículos estacionados.

Tras un operativo preventivo, el personal policial sorprendió al individuo mientras intentaba forzar una camioneta. El hombre, de 23 años, fue aprehendido en el lugar. El propietario del vehículo radicó la denuncia y no se constataron faltantes.